Réductions et nouveaux produits: la réponse d’assurance au coronavirus

De l’extension des garanties de remboursement en cas de déplacements en amont, à la possibilité d’avoir une meilleure protection en cas d’hospitalisation: les compagnies d’assurance ont commencé à apporter leur propre contribution de solidarité et à développer de nouvelles solutions pour faire face à la phase urgence coronavirus. L

ou a communiqué à l’autorité de contrôle des assurances,Ivass, dans une anticipation contenue dans le dernier rapport sectoriel.

Parmi les mesures de soutien adoptées par les entreprises et détectées par Ivass, il y a, par exemple, “la suspension, l’extension et l’extension des primes pour les polices d’assurance-vie, les dommages non automobiles et la couverture automobile, le blocage de toutes les actions de recouvrement des primes impayées et des 6 franchises, l’extension des garanties existantes avec des clauses «sur mesure», l’insertion d’agendas journaliers ou de rémunération forfaitaire dans les polices et l’offre de services complémentaires et nouveaux produits “.

Parmi les nouvelles polices introduites pour cette phase, il y a, par exemple, l’assurance initialement adressée aux communes de la zone rouge, qui garantit aux entrepreneurs un soutien immédiat de mille euros par jour (jusqu’à 15 jours) en cas de fermeture forcée décrétée par les autorités.

Protection des personnes hospitalisées

Sur le front de la santé, l’IVASS note alors comment certaines entreprises ont étendu, gratuitement et temporairement, les garanties et services présents dans les polices d’assurance maladie, pour reconnaître les assurés touchés par le virus, les agendas quotidiens en cas de quarantaine à domicile et les indemnités en cas hospitalisation en soins intensifs.

Par exemple, une entreprise a relevé l’âge de la couverture d’assurance maladie de 65 à 75 ans, précisément pour donner de plus grandes garanties au segment de population le plus touché par le coronavirus. Une autre entreprise a toutefois doublé l’indemnité d’hospitalisation de remplacement pour les clients du secteur de la santé touchés par Covid-19.

Les comptoirs de conseil

Au-delà des aspects strictement d’assurance, certaines entreprises ont également décidé de proposer à ce stade des services de conseil juridique à distance sur des sujets présentant un intérêt particulier, comme le smart working.

Dans le cas d’une entreprise mentionnée par l’IVASS, une première consultation gratuite est réalisée, non seulement sur des questions telles que le télétravail et la vie privée, mais aussi sur les mesures de soutien aux entreprises et ce qui se passe en cas de non-respect des conditions contractuelles ” .