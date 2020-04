Réduire de moitié le Bitcoin sera positif pour le prix BTC

L’un des événements les plus importants pour la communauté cryptographique approche: Bitcoin Halving. Attendu pendant des années, cela pourrait changer à jamais la façon dont nous comprenons les crypto-monnaies. Alors que de nombreux analystes du marché de la cryptographie attendent qu’il entraîne une augmentation significative du prix du BTC. Inclusion d’Adam Back dans notre Tweet aujourd’hui:

De plus, une certaine activité est incertaine “en attendant de voir ce qui se passe avec la réduction de moitié”. et s’il y a un mouvement positif, les médias en parlent et créent une boucle de réflexivité positive. dans l’attente de l’événement de durcissement quantitatif, lorsque le taux d’approvisionnement en pièces de monnaie de bitcoin diminue de moitié! https://t.co/cle5gIiM3i

– Adam Back (@ adam3us) 6 avril 2020

Qu’adviendra-t-il du prix du BTC après la réduction de moitié?

Au cours des derniers mois, le débat s’est intensifié au sein de la communauté cryptographique, entre ceux qui considèrent que la réduction de moitié du Bitcoin entraînera une augmentation du prix du BTC, et ceux qui ne le font pas.

Étant donné la proximité de cet événement et la situation du marché de la cryptographie, il est urgent pour les commerçants de comprendre les effets que Halving aura, afin d’investir en conséquence.

Ainsi, suivant le modèle suivi par le Bitcoin Halving jusqu’à présent, la plupart des analystes de la cryptographie prévoient que la valeur de la crypto-monnaie montera en flèche. En diminuant considérablement le taux d’émission de nouveaux BTC, ce qui entraînera une réduction de l’augmentation de votre masse monétaire.

Ce qui, tant que la demande reste inchangée ou augmente, devrait entraîner une augmentation de son prix.

Le Bitcoin Halving précédent a été positif pour son prix. Source: CoinDesk

Un scénario plus que probable, selon l’analyste connu sous le nom de “Plan B” sur Twitter. Qui commente que pour maintenir le prix actuel, le marché du Bitcoin doit avoir reçu une augmentation de liquidité de 400 millions de dollars par jour au cours des deux dernières années et demie.

Donc, en réduisant de moitié le taux d’augmentation de l’offre, si vous continuez à recevoir cette somme d’argent, la CTB montera en flèche. Une position qu’Adam Back soutient en répondant au Plan B:

«Il y a aussi une certaine incertitude« en attendant de voir ce qui arrivera à Halving ». Et s’il y a un mouvement positif, les médias en parleront et créeront une boucle de réflexivité positive. En attendant l’assouplissement quantitatif, lorsque le taux de croissance de la masse monétaire de Bitcoin diminue de moitié! »

Avec ce message, le PDG de Blockstream.com soutiendrait la vision dominante dans le monde de la cryptographie. En outre, une augmentation du prix et sa couverture par les médias pourraient attirer encore plus de capitaux sur le marché et renforcer le prix de la CTB.

Vous avez aimé le contenu? Partagez-le