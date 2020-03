REF: Le PIB italien chute, à -8% au premier semestre

Le coronavirus assommera l’économie italienne. Les dernières estimations proviennent de Ref Ricerche (lire le document) qui a considérablement révisé à la baisse l’estimation de la contraction de Pil italieno au premier semestre -8% (contre -1 / -3% indiqué précédemment)

“La chute ne concerne que cette intensité la dernière partie du premier trimestre, qui pourrait se clôturer avec une baisse de 3% sur le quatrième trimestre 2019, et se manifester pleinement au second, lorsque le l’automne serait encore 5 pour cent sur le premier trimestre »lit une note publiée par le centre de recherche dans une note.

La fermeture des activités en Italie, il est expliqué,

«Il durera plus longtemps et s’étend à tous les pays occidentaux. Aux blocs de production de nombreuses activités de services (toute la chaîne d’approvisionnement touristique, les services de restauration et les activités qui impliquent des agrégations telles que des spectacles, des événements sportifs, des conférences, etc.) s’ajoute la baisse d’activité dans divers secteurs de l’industrie. , avec des fermetures d’usines, a commencé la semaine dernière “.

Si les estimations se confirment, ce sera un frein plus lent que la crise financière de 2008-2009.

Les estimations du think-tank italien arrivent au lendemain de celles de Fitch qui, communiquant une révision à la baisse des estimations de la croissance mondiale, a mis en évidence une possible contraction du PIB pour l’ensemble de 2020 de -2%.

L’agence attend un contraction de l’économie de 0,9% au premier trimestre et 2,4% dans le second.

Cependant, dans l’hypothèse où la crise sanitaire s’atténuerait au second semestre, la croissance devrait reprendre en 2021 mais comme l’activité revient à la normale. Pour l’année prochaine, l’estimation est une augmentation de 1,8% du PIB.

Les estimations de Goldman Sachs, qui table sur une baisse de 0,6% du PIB d’ici la fin de l’année alors que la dette publique grimpera à 137% du PIB et le déficit à 2,6%. Dans le rapport, établi sur la base des données disponibles jusqu’au 28 janvier, la croissance pour l’Italie devrait être de 0,4%.