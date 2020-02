Réforme du cadastre: de la rente à l’IMU précompilé, les nouvelles possibilités

21 février 2020, par Alessandra Caparello

Créez un “tiroir d’impôt” des propriétés, pour simplifier et aligner les bases de données, puis passez à un “réforme du cadastre“Ce qui conduit à” une plus grande équité “tout en gardant” le prélèvement fiscal global inchangé “. Telle est l’adresse exprimée par la Commission bicamérale de surveillance du Registre Fiscal à l’issue de l’enquête factuelle entreprise pour mener à bien la réforme tant attendue de la fiscalité immobilière.

Réforme du cadastre: changements possibles

Un chemin en cours depuis un certain temps mais qui n’a jusqu’à présent pas vu la lumière. Bien entendu, le document élaboré par la Commission est une première étape importante car il identifie quelques suggestions utiles pour parvenir à la réforme du cadastre. Voyons les principales indications.

Tout d’abord, la commission a proposé de définir l’unité de mesure comme mètre carré cadastral au lieu des trois unités de cohérence actuelles: compartiment, mètres carrés et mètres cubes. En outre, dans la définition de la rente, la Commission suggère que les éléments positionnels (face) et urbanistiques doivent également être pris en compte.

chaque unité immobilière doit avoir de nouvelles valeurs et de nouvelles rentes en conservant les anciennes estimations et le système fiscal actuel pendant une période de test transitoire, traitant les mêmes impôts en parallèle sur la base des nouvelles valeurs et rentes émulant ainsi toutes les situations. De cette façon, il serait possible de tester la possibilité de modifier les taux afin de maintenir le prélèvement fiscal global inchangé.

Dans le tiroir indiqué au début, cependant, toutes les données relatives à chaque propriété spécifique doivent être contenues. D’autres suggestions contenues dans le document incluent l’extension du coupon sec sur les loyers à tous les types de contrats et de magasins, l’arrêt des taxes sur les propriétés vacantes, l’IMU pré-rempli jusqu’à la réduction de la taxe d’enregistrement pour les transferts de résidence secondaire ou premières maisons de luxe.

