Regardez Jeff Bezos visiter un entrepôt d’Amazon et un magasin Whole Foods portant un masque facial – .

Le PDG d’Amazon, Jeff Bezos, a effectué une visite surprise dans un centre de distribution Amazon ces derniers jours, ainsi que dans un magasin Whole Foods, qui est également la chaîne d’épicerie haut de gamme qu’Amazon possède également.

Dans la vidéo ci-dessous, il peut être vu portant un masque facial, faisant vérifier sa température et pratiquant la distanciation sociale.

La visite de Bezos intervient alors que les travailleurs d’Amazon ont exigé de meilleures conditions de travail et de meilleurs avantages alors que la crise des coronavirus se prolonge.

À la suite des protestations des employés et de certains travailleurs organisant même des débrayages pour exiger de meilleures conditions de travail et payer alors que la pandémie de coronavirus se prolonge, le PDG d’Amazon, Jeff Bezos, a enfilé un masque facial jetable et a fait une visite surprise dans un centre de distribution d’Amazon ainsi qu’une Amazon appartenant au magasin Whole Food.

Mercredi dernier, Amazon a partagé une vidéo de l’épisode via Twitter, au cours de laquelle Bezos peut être vu en train de marcher vers un employé de l’entrepôt pour faire vérifier sa température avant de traverser le reste de l’installation. C’est un spectacle presque dystopique alors qu’il interagit avec des employés au-delà de son masque – et à au moins six pieds de distance, conformément aux directives de distanciation sociale – et fait signe, crie des salutations et brandit un pouce levé.

Finalement, Bezos peut être vu dans le clip montant un escalier et surveillant silencieusement toute l’activité en dessous de lui:

Les visites d’aujourd’hui de notre fondateur et PDG @JeffBezos pour dire merci au centre de distribution Amazon et aux employés de Whole Foods. Nous sommes tous incroyablement fiers des milliers de nos collègues qui travaillent en première ligne pour acheminer des biens essentiels aux gens partout pendant cette crise. pic.twitter.com/dygb345wDM

– Amazon News (@amazonnews) 9 avril 2020

Une version de la même chose se produit plus tard dans le clip lorsque Bezos peut également être vu en tournée dans un magasin Whole Foods, plaisantant à un moment donné qu’il est désolé de ne pas pouvoir serrer la main d’un travailleur (“une habitude difficile à briser”).

En plus d’écrire une lettre ouverte aux employés d’Amazon en mars qui expliquait une partie de sa réflexion sur la crise des coronavirus et les prochaines étapes pour l’entreprise – y compris la disponibilité des masques et des contrôles de température – Bezos a été quelque peu silencieux car la crise a étendu son entreprise de nouvelles limites. Une bannière en haut du site Web d’Amazon, par exemple, annonce toujours que la société ne priorise pas les envois non essentiels, alors ne soyez pas surpris si vous commandez quelque chose comme un livre en ce moment et qu’il faut une éternité pour arriver à votre seuil (une limitation de livraison auto-imposée qui aurait été impensable chez Amazon avant maintenant).

Les travailleurs de Whole Foods, quant à eux, ont organisé un soi-disant «malade» dans tout le pays la semaine dernière pour exiger des congés payés pour les travailleurs qui ont dû se mettre en quarantaine, ainsi qu’une couverture médicale pour les autres travailleurs qui ne l’ont pas maintenant. . Les travailleurs d’une poignée d’entrepôts d’Amazon ont également quitté le travail ces derniers jours pour exiger une meilleure réponse de la part de la société pour les cas de coronavirus identifiés – et Amazon a subi des tirs intenses pour avoir semblé rabaisser un travailleur de son entrepôt de Staten Island qui dirige protester là-bas.

Amazon a attribué son licenciement à une violation des mandats de distanciation sociale, mais il a également été révélé que la société le rejetait comme «non intelligent ou articulé».

Parmi les autres mesures récentes prises par Amazon au-delà des contrôles de température et de la fourniture de masques pour les employés, que Bezos démontre dans la vidéo ci-dessus, la société nettoie également toutes ses installations plus fréquemment. Les employés doivent également désinfecter leurs postes de travail au début et à la fin de leur quart de travail.

