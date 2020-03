Renault Clio Rally4 fera ses débuts dans la campagne WRC 2021

La catégorie ‘Rally4’, relais spirituel des anciens R2 et R2T, éveille peu à peu l’intérêt des marques. Il y a quelques jours, M-Sport Poland a officiellement présenté la nouvelle Ford Fiesta Rally4, modèle qui a reçu différentes nouvelles concernant la Fiesta R2T qu’il remplace. Bien que le modèle préparateur de Cumbrie soit le premier «Rally4» à entrer en compétition, la Peugeot 208 Rally4 est également en route. De France vient également le troisième acteur de la catégorie, puisque la Renault Clio Rally4 sera homologuée pour le début de la saison 2021 du WRC pour la signature du diamant.

Benoît Nogier, directeur du département «Racing-customer» de Renault Sport, a été porte-parole de la marque lors de la définition des plans constructeurs avec la nouvelle Renault Clio Rally4. À cet égard, le chef d’entreprise a expliqué que la première unité de la nouvelle Clio est en cours d’assemblageLes tests avec ce prototype devraient donc commencer dans un peu plus d’un mois. Le plan de travail implique le Clio Rally4 est prêt pour approbation au cours du premier trimestre 2021 dans le but de passer aux étapes dans les premières barres du WRC et au début des compétitions régionales et continentales.

À cet égard, Renault Sport entend être présent avec sa Clio Rally4 au Monte Carlo Rally, bien que cela devra être fait dans la caravane de sécurité car la voiture ne sera pas homologuée avant le litige de la première date du WRC. En fait, l’objectif du développement du ‘Rally4’ de la firme losange est au Rallye du Touquet, preuve qui donne généralement le coup d’envoi au National de Rallies de France. En fait, le Clio Rally4 aura un rôle important dans cet événement, car en plus il y aura un kit de conversion pour convertir la Renault Clio Rally5 en spécifications ‘Rally4’.