REnault présente au nouveau MORPHOZ un véhicule intelligent et modulaire pour la mobilité du futur

Renault présente son nouveau Concept Car MORPHOZ, un véhicule intelligent et modulaire conçu pour repousser les limites, c’est un véhicule sur mesure qui s’adapte à toutes les utilisations, aussi bien pour les déplacements quotidiens sur de courts trajets que pour ceux qui nécessitent une plus grande autonomie .

Ce véhicule personnel est partagé quand on ne l’utilise pas, il est conçu pour s’intégrer dans des écosystèmes variés et favoriser les échanges. Un véhicule autonome pour conduire et se laisser conduire.

Ce véhicule futuriste, baptisé MORPHOZ, représente la vision de Renault de la mobilité électrique personnelle et partageable au-delà de 2025. Il profite de la future plateforme modulaire électrique CMF-EV de l’Alliance pour proposer différentes configurations de puissance, de capacité et d’autonomie, et aussi d’habitabilité et de volume du tronc.

Fidèle aux gènes de la marque, le concept MORPHOZ incarne, au sein de la stratégie de conception de Renault autour du cycle de vie, le pétale “Famille”. Or, ce concept évoque plus qu’une vision exploratoire de la mobilité. Son design, ses détails et sa présentation intérieure préfigurent également la nouvelle famille de modèles électriques Renault dans les années à venir.

Le principal frein à l’achat d’un véhicule électrique reste l’autonomie – réelle ou supposée – accordée. Mais cette idée restrictive de mobilité disparaîtra très prochainement et le concept Renault MORPHOZ en est la meilleure preuve.

“Audacieux pour sa modularité, innovant pour sa conception, tourné vers l’humain pour sa capacité à faciliter la coexistence, le concept MORPHOZ incarne parfaitement la nouvelle philosophie LIVINGTECHTM du design Renault. La technologie sous toutes ses formes (design, intelligence à bord”) , connectivité, distribution intérieure) est au service d’une nouvelle expérience du voyage pour tous les utilisateurs du véhicule, au quotidien, le week-end ou pendant les vacances. Le concept MORPHOZ est une expérience de vie authentique “. a commenté Laurens van den Acker, directeur du design industriel du groupe Renault.

“MORPHOZ préfigure nos prochains modèles électriques haute performance. Sa plateforme modulaire spécifique CMF-EV optimise l’efficacité énergétique du véhicule tandis que son empattement plus grand avec son plancher plat et ses roues portées aux quatre coins, offre de nouvelles possibilités pour un design habitabilité choquante et record “, commente Gilles Normand, directeur de la division véhicules électriques et services de mobilité du groupe Renault.

