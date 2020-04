Renault se retire partiellement de Chine et repense sa stratégie

L’aventure de Renault dans la Chine lointaine ne donne pas les résultats escomptés. Le constructeur français a annoncé un changement de stratégie pour le dragon asiatique, cessant la vente de voitures particulières à moteur conventionnel, se concentrant sur le commercial et l’électrique.

La Alliance Renault Nissan Mitsubishi Elle réorganise ses opérations pour renforcer la présence de chaque fabricant dans un lieu plus spécifique. Ainsi, Renault traitera avec l’Europe, Nissan depuis la Chine et Mitsubishi en Asie du Sud-Est. En conséquence, Renault va se retirer de la joint-venture qu’elle avait avec Dongfeng.

Dongfeng Renault Automobile Company (DRAC) Il est situé à Wuhan, l’épicentre de l’épidémie de coronavirus. Comme établi par la loi chinoise au moment de sa constitution, la coentreprise est divisée en deux parties, moitié-moitié. Dongfeng a également des coentreprises avec PSA et Honda dans le même domaine.

Vous souvenez-vous des plans annoncés par Renault pour l’expansion des modèles en Chine à la fin de l’année dernière? Troisième changement. Renault a conclu un accord avec Dongfeng pour que les Chinois achètent leur part de la société aux Français. La marque Renault en tant que telle fait ses adieux à la Chine, mais ils n’iront pas entièrement. Pour commencer, le service après-vente sera maintenu normalement.

Renault Kadjar

Les origines de Renault en Chine remontent à 1993, lorsqu’une joint-venture a été créée avec Sanjiang, la part des Français était de 45% et celle des Chinois de 55%. La production a commencé en 1995 avec Trafic, mais commercialement, c’était un fiasco, seulement 4 906 unités en 8 ans. Renault a cherché un nouveau partenaire et a commencé à discuter avec Dongfeng.

La joint-venture DRAC a été créée en 2013 après approbation des autorités chinoises. Les premières unités de la nouvelle usine construite à Wuhan ont commencé à sortir en février 2016, initialement c’était Koleos et Kadjar, les modèles de “placement” les plus faciles dans un marché SUV aussi chaud et passionné, par rapport à d’autres modèles au succès très discret (ou échec). En 2019, le Captur a été ajouté au club de Wuhan.

Outre les VUS Captur, Kadjar et Koleos, Renault entend importer l’Espace de France. De plus, d’ici 2025, toute la gamme devait être électrifiée pour le marché chinois. Ce sera laissé pour compte, toutes ces voitures cesseront d’être fabriquées. Les ventes sont en baisse depuis 2018 et le ralentissement provoqué par le coronavirus en Chine a été le déclencheur.

Renault City K-ZE

En plus de DRAC, Renault est dans une autre joint-venture, Renault Brilliance Jinbei Automotive (RBJAC). Cette joint-venture est maintenue et prévoit de lancer cinq véhicules utilitaires dans les trois ans, à la fois pour le marché local et pour l’exportation vers d’autres pays.

Renault trouve la situation du marché commercial léger en Chine attrayante, l’année dernière elle était de 3,3 millions d’unités. Renault souligne que les facteurs à l’origine de ce boom sont le degré plus élevé d’urbanisation des mégapoles chinoises et, bien sûr, le rôle croissant des ventes sur Internet.

De plus, la coentreprise est maintenueNouvelle énergie automobile (eGT) Alliance avec Dongfeng pour la production du City K-ZE, qui continuera à être vendu sans emblèmes en diamant. Son alter ego Dacia arrivera sur le marché l’année prochaine Et ce devrait être le modèle le plus économique de sa catégorie, ce qui permettra à la marque roumaine de vendre son premier modèle électrique et de réduire la “facture” CO2 à Bruxelles.

Renault Koleos

La joint-venture DRAC n’a pas eu une performance précisément spectaculaire. L’usine a une capacité de 150 000 unités par an. En 2017, la meilleure année commercialement parlant, un peu plus de 72 000 véhicules Renault ont été vendus en Chine, 0,3% de ce marché. En 2018, les ventes ont chuté de 30% et en 2019, l’accident a été un bond de plus de 60%.

La gamme chinoise de Renault est venue à avoir Talisman, Scénic, Laguna, Latitude, Fluence et Mégane CC

Et c’est que s’installer en Chine a été une bonne affaire pour la plupart des généralistes, mais décidément pas pour tout le monde. Pendant des années, le marché chinois était comme une cafetière à expresso, n’a pas cessé de grimper et au taux annuel double. Il semblait que le gâteau était infini et pour tout le monde, mais cela a fini – logiquement – par ralentir et l’économie chinoise a cessé de rouler à 250 km / h dans la voie de gauche avec une main devant la fenêtre.

Au cours de ces 27 années, Renault a dû participer à des sociétés qu’elle ne pouvait pas détenir en échange de la production de véhicules en Chine, ainsi que partager ses connaissances et sa R&D avec ses partenaires. Il a traversé le cerceau comme tous … enfin pas tous. Tesla a installé une usine à Shanghai de son propre chef, car le gouvernement chinois a supprimé le plafond de 50% pour les coentreprises, et aucun partenaire national n’était requis.