Renault transportera du personnel médical combattant le COVID-19 au Mexique

Renault México rejoint Médecins Sans Frontières pour faire face à la crise sanitaire du pays due à Covid-19. Pour cette raison, la marque losange fournira, de manière échelonnée, des voitures à l’ONG pour mobiliser le personnel médical soignant dans les zones les plus vulnérables du pays.

À l’échelle mondiale, Médecins sans frontières soutient les populations en situation d’extrême vulnérabilité dans plus de 70 pays.

Pendant l’urgence sanitaire, ils ont déployé une stratégie globale qui s’appuie sur trois lignes d’action: assurer la continuité des soins médicaux, protéger les patients et leurs professionnels de santé, maintenir les réponses contre la pandémie.

Grâce à ce soutien, Renault rejoint le fonds MSF pour le Mexique, créé pour l’urgence Covid-19. Les deux organisations d’origine française ont trouvé un point de convergence pour protéger les médecins, les infirmières et les personnels de santé en première ligne. L’ONG va installer des stations de soins au Mexique pour les patients en situation de vulnérabilité et qui ne disposent d’aucun service de santé.

En solidarité et en cohérence avec les actions de la marque dans différents pays, Renault Mexico propose une option de mobilité sûre pour le personnel de santé; Il soutiendra également les coûts de carburant et le transport vers les stations-service du pays.

Nuria Rapalo, directrice de la communication de Renault Mexique a souligné: «Nous apprécions et respectons grandement le travail des personnels de santé qui luttent quotidiennement contre cette pandémie et, par conséquent, en ce moment sans précédent, nous souhaitons contribuer à la mobilité du personnel de santé vers les lieux de attention Grâce à la somme des efforts, nous ferons face à cette situation qui nécessite la collaboration de chacun de nous. »

Dans le monde entier, Grupo Renault a mené différentes actions pour soutenir la lutte contre la pandémie. En Suisse, le réseau de concessionnaires a mis 100 véhicules Renault ZOE à la disposition de diverses organisations d’urgence telles que la Croix-Rouge, Spitex et Pro-Senectute. Le ministère roumain de la Santé dispose d’une centaine de voitures de groupe au profit du personnel hospitalier dans le même temps, dans d’autres pays, les services d’autopartage du Groupe proposent au personnel médical l’utilisation de leur flotte, comme c’est le cas au Danemark avec le prêt de 400 véhicules électriques du service Green Mobility.

En Amérique latine, Renault Brésil a récupéré et assurera la maintenance gratuite des ambulances de l’État du Paraná; L’Institut Renault et l’Association Borda Viva mettent en place des masques pour le personnel médical du pays. En Colombie, avec le réseau de concessionnaires, ils ont fourni plus de 200 voitures pour mobiliser le personnel médical du pays.

«Nous voulons assurer la continuité des soins pour tous les patients dans les lieux où nous travaillons actuellement et que nos équipes sont prêtes à faire face aux cas potentiels de COVID-19. La protection des patients et des professionnels de la santé est vitale, nos équipes médicales se préparent donc également à tout cas potentiel de COVID-19 dans nos projets », a déclaré Loic Jaeger, PDG de Médecins sans frontières au Mexique.

Consciente de la fragilité du moment, la marque accompagne les personnels de santé et appelle la population à suivre les recommandations d’isolement social et de distance saine pour reprendre rapidement le chemin de la passion de la vie. La marque française apprécie le travail inestimable et reconnaît que les professionnels de la santé sont des héros dans des moments comme ceux-ci. #MedicalTeamForce.

