Rencontrez les spectaculaires trains de luxe du Japon

Les Japonais aiment les trains car c'est l'un de leurs principaux moyens de transport. Même le train à grande vitesse C'est l'une des plus grandes attractions touristiques du pays, un système qui permet de communiquer les villes en très peu de temps.

Grâce à ce goût du train et à la fascination qu'elles représentent, les compagnies JR East et JR West ont lancé leurs offres de luxe qui vous emmènent parcourir différentes destinations sur l'île à travers des paysages uniques à bord du Shiki-Shima et Twilight Express Mikukaze Suite.



Revivre un classique



Avant l'arrivée du Shinkansen, le célèbre train à grande vitesse, en 1964, il était normal de voir les trains de luxe de nuit, ceux connus sous le nom de trains bleus traverser tout le Japon, remplissant leurs passagers de confort, ces chemins de fer n'étaient pas seulement conçus comme un moyen de transport mais comme une expérience; Avec cette même idée, les nouveaux trains de luxe sont nés.

Les nouvelles lignes de première classe sont venues revivre l'expérience du voyage en train, pouvoir apprécier le paysage, avoir une belle salle et profiter d'un bon repas exclusif à bord.

La Suite Shiki-Shima



Si vous souhaitez vivre le quotidien de la vie japonaise et aborder la culture, ce train vous propose une immersion totale dans ce monde.

Le Shiki-Shima a ouvert ses portes en mai 2018 avec une capacité de transport de 34 passagers de Tokyo à l'île d'Hokkaido dans le nord du pays.

Cet hôtel sur rails, vous emmène à travers de beaux paysages naturels, y compris des arrêts dans les régions de Tohoku et Tokkaido et d'autres régions du pays de grande richesse culturelle telles que Nikko, où se trouve le sanctuaire de Toshogu dans lequel vous avez des onsen traditionnels (sources chaudes) pour se détendre, boutiques d'artisanat et les marchés aux poissons populaires.

Le train, conçu par Ken Okuyama connu pour son travail pour des entreprises telles que Ferrari, Maserati et Porsche, se distingue par ses grandes voitures panoramiques et sa luxueuse salle à manger avec de la nourriture de chefs renommés.

Le train a six voitures qui réunissent dix-sept chambres, chacune luxueusement décorée dans un style japonais.

Le Twilight Express Mikukaze



Ce train vous emmène pour une balade agréable et détendue le long de la côte du Japon qui contemple le majestueux mont Daisen et au loin la mer de Seto et ses îles, en plus de découvrir les merveilleux paysages naturels de l'ouest du pays du soleil levant sur la route.

Son nom est traduit par le "train qui court comme le vent à travers les belles terres du Japon" C'est juste l'expérience que vous êtes censé y vivre.

Avec dix voitures, ce transport peut accueillir une trentaine de passagers. Les six voitures-lits sont décorées dans un style art déco nostalgique et disposent de lits de style occidental qui peuvent être collectés pour profiter de l'espace pendant la journée.

Son joyau est la suite qui occupe un wagon complet et qui a non seulement une chambre, mais aussi un magnifique salon, un coin salon et une luxueuse salle de bain individuelle complète avec toutes les commodités, y compris une très grande baignoire.

L'autre de ses plus grandes attractions est la voiture-restaurant avec d'énormes fenêtres panoramiques et deux plates-formes extérieures pour vous permettre de sortir et de voir les environs fantastiques. Étant un train plein de fenêtres, ils ont reçu le surnom de "train de cristal".

Soit l'expérience que vous souhaitez vivre vous laissera impressionné par l'attention et la beauté du pays.