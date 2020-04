Rencontrez l’homme derrière les campagnes de marketing viral de Burger King et Popeyes

Avril

14, 2020

15 min de lecture

Cette histoire apparaît dans le

Avril 2020

question de

Entrepreneur. Abonnez-vous »

Burger King avait une grande annonce à faire: il supprimait les colorants, saveurs et conservateurs artificiels de ses Whoppers. Mais l’entreprise était dans une impasse. L’autre chaîne de hamburgers avait déjà, comment dire, McDone la même chose. Si Burger King diffusait simplement des publicités poussant ses aliments frais, cela n’aurait pas beaucoup d’impact. Au pire, il serait perçu comme traînant sur son concurrent.

Que pourrait-il faire pour diriger la conversation? L’équipe marketing de Burger King a commencé à discuter de WhatsApp, leur outil de chat de choix, où se déroule une partie de leur brainstorming le plus créatif. C’est là qu’ils ont recruté trois agences et élaboré un plan. Vous avez probablement vu le résultat: le 19 février, Burger King a publié des annonces de son célèbre hamburger, maintenant débarrassé des additifs, pourrissant sur 34 jours – devenant flou et putride avec des moisissures verdâtres et violacées, finissant par s’effondrer en lui-même (voir l’annonce plus bas).

Partout, les estomacs vacillaient. Ce jour-là, Twitter mentionne que Burger King a plus que triplé, et une semaine plus tard, ils étaient toujours en hausse de 22% par rapport aux sept jours précédents, selon la société d’analyse des médias sociaux Sprout Social, qui a analysé les données d’Entrepreneur. La presse est devenue folle aussi, avec une couverture dans Forbes, ., People et The New York Times. Il s’avère que rien ne coupe le bruit des fast-foods comme la moisissure.

Connexes: 10 secrets pour devenir viral sur les réseaux sociaux

Mais ce n’était qu’un autre jour au siège de Burger King à Miami. La marque est connue pour avoir poussé des campagnes de marketing qui détournent la durée d’attention fugace de la culture et, par conséquent, stimulent les affaires à long terme. Et maintenant, le même marketing en direct sort de Popeyes, qui, comme Burger King, appartient à RBI, une société mère de restauration rapide avec des revenus de 5,6 milliards de dollars l’année dernière.

La sauce secrète? Un fou de football brésilien nommé Fernando Machado.

Machado, 45 ans, est le CMO mondial de RBI. Depuis son arrivée à Burger King en 2014, il a supervisé 50 à 60 campagnes de marketing par an qui ont toujours le bon mélange de timing, d’humour auto-décourageant et de pouvoir paralysant. Alors qu’il est occupé à décrocher des prix marketing (Adweek’s Grand Brand Genius en 2018 et Cannes Lions Creative Brand of the Year en 2019, parmi eux), la croissance annuelle moyenne des ventes à l’échelle du système de la chaîne est passée à 9,28%, contre 5,56% au cours des trois années précédant son mandat.

Mais la route a été longue. Né à Rio de Janeiro, Machado a grandi sans intérêt pour le marketing. En fait, il n’en avait même jamais entendu parler. À l’âge de 19 ans, il poursuivait des études de génie mécanique et, pour acquérir de l’expérience, a pris un emploi dans une usine brésilienne où il a conçu des boîtes de détergent à lessive pour Unilever. Mais quand une équipe marketing d’une des marques est arrivée, il a été impressionné. «C’était vraiment cool parce que les gars géraient l’entreprise, mais ils avaient aussi un côté créatif dans leur travail», se souvient-il. “Je pensais que je ferais peut-être mieux là-bas, et j’aurais certainement plus de plaisir.”

Unilever l’a finalement embauché pour un poste de marketing, où il a gravi les échelons et créé de nombreux projets mémorables. Il est devenu vice-président de Dove Skin Care au cours de sa «campagne pour la vraie beauté» – un effort de marketing qui a duré plus d’une décennie, célébrant les gens de tous les types de corps et d’aspects. Jusqu’à présent, c’était une tâche ardue d’ajouter au travail de la marque, mais Machado a réussi à donner vie à un concept brillant: un artiste médico-légal a dessiné les visages de plusieurs femmes – d’abord selon la façon dont elles se décrivaient chacune, puis en tant que étranger a fait. Les sessions ont été regroupées dans des publicités en 2013, qui portaient le slogan “Tu es plus belle que tu ne le penses.”

Connexe: Comment planifier une campagne de marketing viral

Machado s’était alors fait un nom, mais cette campagne l’a défini comme un changeur de jeu. Et pourtant, plus tard dans l’année, je me suis sentie agitée. Il était alors chez Unilever depuis 18 ans. “Pour la première fois de ma carrière, je ne voulais pas faire la prochaine chose”, dit-il. “Et j’avais peur d’être coincé dans ma zone de confort.” Il voulait un plus grand défi – aider à façonner une marque puissante qui était devenue à la dérive. Burger King faisait l’affaire à l’époque. Après avoir appelé quelques personnes qu’il connaissait là-bas, j’ai rejoint la direction du marketing de marque.

Lorsque j’ai déménagé à Miami au début de 2014, Machado ne connaissait absolument rien de l’industrie alimentaire à service rapide. J’ai donc commencé à tendre la main aux franchisés. “Vous pouvez apprendre beaucoup de ces gars”, dit-il. “Ils sont tous les jours sur le champ de bataille, regardant dans les yeux des invités.” Il voulait comprendre des choses comme ce qui fait vendre des hamburgers et qui est le client final. Et à mesure qu’il grandissait dans son rôle, j’ai continué à le faire. Aujourd’hui, il prend beaucoup de réunions formelles mais envoie également régulièrement des messages aux franchisés et aux gérants de restaurants sur LinkedIn, où il peut s’informer des tendances et des changements qu’ils voient dans les magasins.

Il s’est également mis à bâtir son équipe créative. Machado est exigeant et proactif à ce sujet; il dit qu’il recherche des personnes ayant «le même niveau d’ambition créative» que lui, et s’il repère du talent, il tend la main. Lorsqu’il était chez Unilever, il a rencontré un jeune homme d’une entreprise créative et l’a rapidement attiré dans son bureau pour discuter d’un projet; maintenant ce type, Marcelo Pascoa, est le chef du marketing de Burger King. Dans un autre cas, Machado était déjà à RBI lorsqu’il a été impressionné par une agence en Espagne et a tweeté le directeur créatif en disant qu’il aimait leur travail. J’ai suggéré qu’ils postulent pour faire un projet Burger King local. Maintenant, ce gars, Pancho Cassis, est le CCO de David The Agency, la principale entreprise extérieure de la marque.

Machado traite son équipe créative comme s’ils étaient dans une jam session sans arrêt. En plus de les envoyer sur WhatsApp, j’ai inhalé Twitter 24-7. («Si vous demandez à ma femme», dit Machado, le père d’un enfant de 5 ans et d’un bébé, «elle jetterait mon téléphone dans la piscine.») Il met également la confiture hors ligne. Il a un match de football debout le jeudi contre un couple de partenaires chez Gut, l’agence de publicité externe qu’il utilise maintenant pour Popeyes. («Je ne gagne presque jamais», avoue-t-il.) Il organise également des barbecues réguliers pour l’équipe de David The Agency. Et au bureau, il aime toujours que ça reste réel. Bien qu’il soit un C-suiter d’entreprise, il porte toujours une chemise d’équipage Burger King. “Je pensais qu’il allait le porter pour se marier”, explique Cassis. “Je ne l’ai pas fait. Mais c’était la blague du mariage. »

Rien de tout cela n’est accidentel. Machado consacre du temps à assembler et à entretenir soigneusement son équipe pour une bonne raison: il sait qu’il doit leur faire confiance. Parce que pour lui, un bon marketing doit être risqué – et pour rester au top de la culture, vous devez prendre des décisions rapidement.

Crédit d’image: Gracieuseté d’Alison Brod Marketing + Communications

Machado demande à son équipe beaucoup d’idées et il refusera la plupart d’entre elles. Mais tout passe par les mêmes filtres mentaux. “La première chose à laquelle je pense est de savoir si elle correspond bien à la marque”, dit-il. «Cela correspond-il aux valeurs et à la personnalité de la marque? Cela correspond-il à l’histoire de la marque? Cela correspond-il à la position de la marque? ” Ensuite, il demande si l’idée répond aux objectifs stratégiques de l’entreprise – car bien sûr, c’est une erreur de tuer un grand concept, mais Machado le regarde de cette façon: lorsque son travail conduit des objectifs commerciaux stratégiques, «je vais obtenir plus de financement et je «J’inviterai plus de gens à investir et j’obtiendrai plus de soutien», dit-il. Et cela signifie plus de bon travail.

Puis, enfin, il se demande: les gens vont-ils en parler? C’est crucial, car ses budgets ne sont pas aussi importants que ceux de certains de ses concurrents. Alors là où il ne peut pas gagner sur les médias payants, il recherche l’attention humaine. “J’ai besoin d’idées qui auront des jambes et que les gens partageront sur les réseaux sociaux et qui bénéficieront d’une couverture médiatique organique”, dit-il.

Voici comment tout cela s’est déroulé en 2017.

“Je n’oublierai jamais cela”, explique Machado. Il a reçu un appel de deux gars de David The Agency lui demandant de venir. “Je me disais:” Vraiment? Je suis de mauvaise humeur. Voulez-vous vraiment que je vienne? ». Juan Javier Peña Plaza et Ricardo Casal, qui ont appelé et sont depuis devenus partenaires chez Gut, ont promis de lui remonter le moral. Alors Machado est parti.

Ils lui ont montré un concept: dans une publicité télévisée de 15 secondes, un membre de l’équipage de Burger King disait: “OK, Google, qu’est-ce que le hamburger Whopper?” Si cette annonce était diffusée dans une pièce dotée d’un Google Home, l’appareil déclencherait la lecture automatique de l’entrée Wikipedia de Whopper. C’était une façon intelligente, sinon légèrement ennuyeuse, de se moquer de la montée des appareils d’assistant vocal à domicile.

Connexes: être mentionné par un site multimédia n’est pas suffisant pour devenir viral. Vous devez aussi le faire.

Machado a adoré. Lors de sa sortie en avril 2017, Google a rapidement empêché son appareil intelligent de répondre à la voix de l’acteur. Machado recula en doublant l’annonce avec différentes voix. “Nous voulions vraiment nous amuser”, dit-il, au grand amusement apparent de beaucoup. Selon des données internes, la campagne a enregistré 9,3 milliards d’impressions et 135 millions de dollars de médias gagnés.

D’autres fois, Machado a besoin de beaucoup plus de conviction. Casal et Peña Plaza ont présenté une fois une idée de l’abrogation de la neutralité du net, qui était à la une à l’époque. “Et je me disais:” Qu’est-ce que c’est que ça? “”, Dit Machado. “Je n’avais aucune idée de ce qu’était la neutralité d’Internet.” Le duo l’a expliqué – à deux reprises – puis a esquissé son concept d’utilisation de Whoppers pour aider les gens à comprendre ce que signifierait la perte de l’accès démocratique à Internet.

“Cela ne marchera jamais”, a déclaré Machado.

“Non, non, ça l’est”, ont promis Casal et Peña Plaza.

Machado n’était pas convaincu. («Il détestait l’idée, comme, vraiment, la détestait», se souvient Casal.) Malgré cela, je leur ai donné de l’argent pour aller de l’avant et produire l’annonce – parce que le but d’embaucher des talents qui prennent des risques est que parfois ils savent des choses que vous non. L’endroit qu’ils ont fait a montré aux clients de saisir leurs Whoppers tandis que d’autres se font dire qu’ils doivent attendre ou payer jusqu’à 25,99 $ pour un accès plus rapide. Ils l’ont publiée en janvier 2018, et c’est devenu l’annonce la plus partagée de l’histoire de Burger King.

«Ce fut l’un des moments», explique Casal, «lorsque nous nous sommes regardés et avons compris à quel point nous nous faisons confiance. Il y a aussi eu des moments où nous lui disons: «Non, mec. Cela ne fonctionnera pas. “Et nous avons fini par l’essayer – et cela a fonctionné parce qu’il est aussi un créateur. Et personne ne connaît mieux la marque que lui. »

Comme Machado est devenu plus audacieux chez Burger King, il a découvert une autre raison importante de pousser des idées folles: Parfois, cela peut révéler encore plus d’opportunités commerciales.

C’est ce qui s’est passé fin 2018. Burger King voulait que les gens téléchargent sa nouvelle application mobile. Beaucoup de concurrents en avaient un, donc le produit lui-même n’était pas nouveau. Peut-être que Burger King pourrait donner un Whopper gratuit à tous ceux qui l’ont téléchargé? Non. “Nous l’avons fait. Chick-fil-A l’a fait, Wendy’s l’a fait, McDonald’s l’a fait », dit Machado. “Personne n’en a jamais entendu parler parce que les gens s’en foutent honnêtement.”

Connexe: Les 5 caractéristiques des sites Web de médias sociaux qui deviennent viraux

Son équipe est venue avec un plan fou: les clients pouvaient obtenir un Whopper pour un sou sur l’application… mais seulement s’ils l’avaient commandé à moins de 600 pieds d’un McDonald’s. Oui Ils ont dû se rendre à l’archivage de Burger King pour obtenir l’accord. “Nous savons que nos fans aiment une bonne blague”, a déclaré Machado. “Et ils adorent l’idée de faire partie de cette blague.” Pour y parvenir, Machado a orchestré le géorepérage non seulement de leurs propres plus de 7000 États-Unis. restaurants, mais tous les 14 000 établissements McDonald’s à travers le pays.

La campagne a permis à plus de 1,5 million de personnes de télécharger l’application mobile Burger King au cours des neuf jours de la promotion, soit une augmentation de 37,5%. Cela devrait se traduire par des clients dépensant 15 millions de dollars supplémentaires par an, estime la société, ce qui fait que le retour sur investissement de la campagne est d’environ 37 à 1. «C’était énorme», explique Machado. «Et nous avons construit l’intelligence avec le géorepérage qui nous aide aujourd’hui. Parce que je sais quand les gens vont dans un McDonald’s, je sais quand les gens vont dans un Burger King. Parfois, faire ces captures lunaires technologiques peut vous aider à développer des capacités auxquelles vous n’aviez même pas pensé auparavant. »

Comment Machado trouve-t-il des idées? C’est une question qui lui est souvent posée. Souvent, dit-il, ils proviennent de collaborations actives. “Mais j’ai aussi une bonne capacité à mettre un problème, ou quelque chose à quoi je dois penser, quelque part dans mon esprit – comme traiter cette information tout le temps, même quand je n’y pense pas activement”, dit-il. Et puis, d’excellentes solutions surgissent au hasard lorsqu’il conduit, joue au football ou change de couches.

Mais parfois, il n’y a pas de temps pour tout ça. Les décisions doivent être prises rapidement.

C’est ainsi que l’équipe de Machado a fait sa plus grande apparition en 2019, après que son travail s’est élargi pour superviser également le marketing de Popeyes Louisiana Kitchen. N’importe qui sur Twitter se souviendra de ce qui s’est passé: avec un seul tweet, Popeyes a lancé une guerre de sandwich au poulet frit qui a conduit à des lignes qui s’étendent à l’extérieur des magasins à travers le pays.

Voici comment ça s’est passé. La chaîne a lancé son nouveau sandwich au poulet. Une semaine plus tard, à 11 h 15 le 19 août, un commerçant de Popeyes a remarqué que Chick-fil-A avait tweeté une subtile mise à mort du sandwich. Il a immédiatement alerté l’ensemble de l’équipe par WhatsApp – un groupe qui comprenait une vingtaine de personnes, dont Machado, l’agence de publicité Gut, l’agence de médias sociaux GSD & M et les avocats. Bruno Cardinali, directeur du marketing de Popeyes pour l’Amérique du Nord, a réuni des gens au cinquième étage du bureau de Miami de l’entreprise pour penser à une riposte. Quinze minutes plus tard, grâce à GSD & M, ils l’ont eu.

“Tout va bien?” Popeyes a tweeté à Chick-fil-A.

Et tout l’enfer s’est déchaîné.

Connexe: Les meilleurs conseils de marketing des médias sociaux pour votre entreprise de spécialités alimentaires

“Black Twitter a sauté derrière celui-ci et l’a propulsé à un niveau de conversation qui, honnêtement, je n’ai jamais rien vu de pareil dans ma carrière”, explique Machado. “C’était partout. Il y avait des restaurants qui ont été condamnés à une amende parce que la ligne était si longue qu’elle dérangeait d’autres endroits de la région. Il y avait un adolescent qui a décidé d’inscrire des gens pour voter pour l’élection parce qu’il y avait tellement de gens en attente – Obama a tweeté à ce sujet. »

Popeyes a vendu des sandwichs au poulet en huit jours. Cela a fait la une des journaux internationaux. La croissance des ventes de la marque a grimpé en flèche ce trimestre – 42,3%, contre 6,3% l’année précédente. Et ça ne s’est pas arrêté. Déjà cette année, Popeyes a fait la une des journaux en vendant ses uniformes en tant que look de mode à la mode après que les fans aient remarqué une similitude amusante avec la chaude collection Ivy Park de Beyoncé. Machado était ravi, mais tout est arrivé par conception. Après tout, c’est le résultat de la fondation qu’il a posée: une équipe de prise de risques toujours active et une focalisation laser sur les idées qui stimulent les affaires.

C’est un jeu addictif, dit-il, et maintenant il en fera encore plus – car il supervisera également la troisième marque de RBI, Tim Hortons. “Quand une idée arrive et que vous voyez tout le monde en parler et que le message que vous vouliez faire passer, c’est un énorme sommet pour toute l’équipe”, explique Machado. “Nous recherchons toujours ce sentiment.”

chargement …

.