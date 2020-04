Rendez vos compétences Microsoft Excel pertinentes à nouveau avec 60 heures de formation pour 50 $

Apprenez Excel avec l’un des meilleurs instructeurs au monde.

Avril

26, 2020

Si vous pensez que Microsoft Excel est désuet, vous avez trop la tête baissée. Ce mois-ci, Microsoft a annoncé un partenariat avec la fintech, Plaid, qui apportera des capacités de budgétisation avancées à sa prochaine itération. Lire: Excel est tout aussi pertinent que jamais.

Peut-être que nous dépassons ici, mais est-ce que ce sont vos compétences Microsoft Excel qui sont dépassées? Si vous n’avez pas approfondi votre savoir-faire en matière de tableur depuis le cours d’informatique du secondaire, la réponse est un oui retentissant. Une connaissance pratique d’Excel est cruciale pour la plupart des professionnels de bureau aujourd’hui, mais une maîtrise du programme peut ouvrir des portes de carrière. Si vous cherchez à faire progresser vos compétences tout en passant plus de temps à la maison et moins de temps en réseau, eLearnExcel est une excellente ressource.

eLearnExcel est une société de l’Académie internationale de formation en informatique (IACT), à laquelle font confiance certaines des plus grandes entreprises du monde, dont Microsoft, Facebook et HSBC, pour s’assurer que les connaissances d’Excel de leurs employés sont toujours à jour. Dans le pack scolaire de certification Excel 2020 d’eLearnExcel, vous obtiendrez une formation similaire dans Excel, apprenant à accomplir des tâches et à résoudre rapidement des problèmes complexes avec les techniques les plus avancées et les plus récentes.

Ce programme de 60 heures est dirigé par Fiona Hannon, consultante en formation pour l’IACT qui travaille avec des clients tels que The Department Of Enterprise, Trade & Employment, Mylan, Hibernian, BASF, Microsoft, European Foundation et Allianz. Elle a 24 ans d’expérience professionnelle et propose certains des meilleurs programmes Excel sur le Web.

À travers 300 leçons et projets, Hannon vous emmènera du débutant à l’utilisateur avancé d’Excel. Vous apprendrez des conseils pour gagner du temps, des formules et des fonctions essentielles, comment analyser les données, comment créer des graphiques, comment créer des feuilles de calcul évolutives et sécurisées, et bien plus encore. Vous découvrirez même des tactiques avancées d’Excel comme l’automatisation avec VBA et l’analyse de données à l’aide de tableaux croisés dynamiques. Au moment où vous aurez terminé ce cours, vous serez en mesure de créer un modèle de budgétisation qui pourrait même être supérieur à l’intégration de Plaid.

Les lecteurs entrepreneurs peuvent accéder au pack école de certification Excel 2020 à seulement 48,99 $ aujourd’hui, ce qui est nettement inférieur au prix habituel de 999 $. Améliorez vos compétences pendant que vous avez le temps. Votre carrière vous en remerciera.

