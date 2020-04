René Rast pense que Nico Hülkenberg “élèverait le niveau du DTM”

René Rast Il n’est pas le pilote le plus âgé ou le plus expérimenté de la grille DTM. Au total, ses quatre campagnes de la série, dans lesquelles il a remporté deux titres, font de lui une voix autorisée dans la catégorie. En tant que champion actuel, le pilote Audi a apprécié ce que cela signifierait pour la catégorie l’arrivée de pilotes de grand bagage, de talent et de répercussion comme Nico Hülkenberg et Robert Kubica. Bien que les noms des deux pilotes aient fortement sonné pendant l’hiver, seul le Polonais fera ses débuts en DTM en 2020 aux commandes d’une BMW M4 DTM.

À cet égard, René Rast a assuré: «Nico Hülkenberg augmenterait le niveau du réseau Parce qu’il est un grand pilote et s’inscrit dans la philosophie du DTM. Nico est aussi très rapide ou c’est ce que je perçois. Plus les noms sont gros, mieux ce sera de les piloter. Malgré tout, l’adaptation de tout pilote n’est pas facile. La voiture DTM est un véhicule très spécial à bien des égards. Comprendre le fonctionnement des pneus face à une course n’est pas toujours facile. Cette année, s’il n’y a pas de test de pré-saison, ce sera un peu plus difficile pour les débutantes ».

Les pilotes Audi du DTM lancent l’événement solidaire #RaceHomeRead news

Sur la liste des débutants, Robert Kubica. Le pilote polonais sera en compétition avec une BMW gérée par l’équipe ART, une circonstance que Rast a également commentée: «La question est de savoir à quoi elle ressemble dans la distance de course. J’espère qu’il se battra en tête. En Formule 1, Robert n’avait pas une bonne voiture à Williams et était toujours à l’arrière. C’était une situation quelque peu ridicule. Malgré cela, Je suis sûr qu’il est toujours un grand pilote de voiture de course. Dans le passé, il était un méga talent et s’il n’avait pas eu ce gros accident, il aurait pu être champion de Formule 1. Robert n’a pas oublié de conduire, bien qu’il devra s’adapter».