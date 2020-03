Renforcez votre amour pour le moteur dans cette quarantaine

Faire la maison ou être isolé pour les prochains jours ne devrait pas être une raison de tristesse ou de désespoir, car en tant que bons amoureux de la voiture, nous aurons toujours quelque chose à nous divertir dans le monde de l’automobile.

Le plus simple est de commencer par des films et des documentaires, des grands classiques comme Ronin, 60 Seconds, Le Mans ou Bullit, à de nouvelles découvertes comme Baby Driver, Rush ou My friend Enzo, ainsi que la série Drive to Survive, de Netflix, ou Grand Tour, d’Amazon Prime, sont d’autres bonnes options pour profiter du temps que nous gagnerons en passant de la maison au bureau ou vice versa.

Bien sûr, YouTube et d’autres plates-formes de transmission numériques offrent des heures de divertissement sans fin autour des voitures. Si vous voulez vous déconnecter un peu de la vie numérique, les livres peuvent être un granaliado et des titres comme Los Hermanos Rodríguez; Jo Ramírez, My Life in Formula 1 ou les magnifiques icônes et idiots de Bob Lutz, vous feront traverser des moments magiques et très amusants du sport automobile et de l’industrie automobile.

N’oubliez pas que les appareils mobiles ont également des librairies, de sorte que le monde numérique peut revenir à votre vie afin que vous ne quittiez pas la maison. Les jeux vidéo ne peuvent pas manquer, surtout si nous vivons avec des colocataires ou si nous avons de jeunes enfants (et pas si jeunes), ce qui nous aide à passer un bon moment et, accessoirement, à perfectionner nos compétences au volant.

Les consoles les plus modernes ont des services de téléchargement en ligne, vous n’aurez donc pas à vous déplacer pour obtenir des titres tels que Formula 1, Gran Turismo, Need for Speed ​​ou Forza Motorsport. Les jouets, les modèles à construire et les pistes électriques peuvent également être de grands alliés de nos jours et, bien sûr, assurez-vous de lire Attraction, que nous vous accompagnerons chaque week-end ici.

Les films

Le Mans l Bullitt

Voitures l rapide et furieux

60 secondes

Ronin

James Bond: Skyfall l Rush

Ford contre Ferrari

Mon ami Enzo

Travail italien

Driven: l’origine de la légende

Baby Driver

Transformers

Cupidon motorisé

Christine

Jours de tonnerre

Le transporteur

Conduit: haute vitesse

Le grand vol

Mad Max

Conduire

Preuve de mort

Jeux video

Besoin de vitesse: chaleur

Forza Motorsport 7

Moto GP 19

Essais en hausse

Formule 1 2019

Forza Horizon 4

Gran Turismo Sport

Paradis du burnout

The Crew 2

Project Cars 2

Besoin de vitesse: rivaux

WRC 2019

Livres

Les frères Rodríguez

Jo Ramírez, ma vie en Formule 1

Icônes et idiots

Mercedes Benz. Conduit au plaisir

Concurrence totale: leçons de stratégie de la Formule 1

La vie au volant

Enzo Ferrari, la vie d’un grand

Iacocca, dédicacé

Disjoncteurs de record de voiture

Des jouets

Lego Bugatti Chiron

Rallye LaTrax 1:18 Traxxas

Hot Wheels Super Ultimate Garage

Voitures: piste de cascade extrême

Playmobil Porsche Taycan

Hot Wheels Mario Kart

Meccano Ducati Desmoseidci GP.

Lego Batmobile 1989

Scalextric Rally X-treme

Voitures de course

Séries et documentaires

Conduisez pour survivre

KITT: L’incroyable voiture

Rust Valley l Grand Tour

Le Mans: passion pour la course

Pilote Grand Prix

Automan

Les ducs de Hazzard

Bijoux sur roues

Révision

Le garage de Jay Leno

Fangio: l’homme qui maîtrise les machines

La guerre de 24 heures

Séné

Les fichiers Gymkhana

Les marchands de vitesse

La vérité en 24 heures

Plus facile à dire qu’à faire

De la poussière à la gloire

Williams

Atteindre le sommet

Urban Outlow

.