Renta 4 Banco offre des conseils gratuits aux non-clients

Renta 4 Banco a commencé à offrir des conseils gratuits sur les portefeuilles d’investissement aux non-clients, afin de leur fournir de «bonnes informations» qui leur permettront de prendre «les meilleures décisions» face à la crise des coronavirus.

Juan Carlos Ureta, président de Renta 4 Banco, a déclaré: «Je vous invite à partager avec nous la situation de vos investissements, qu’ils soient à Renta 4 ou dans d’autres entités. Nous ferons, sans aucun type d’engagement et sans aucun coût, une analyse de leurs portefeuilles, même ceux qu’ils ont dans d’autres entités, en partant du principe qu’une bonne information aide à prendre les meilleures décisions ».

L’institution financière a lancé l’initiative «Les trois C contre le coronavirus» avec laquelle elle mobilise son réseau spécialisé de bureaux et de conseillers, avec plus de 220 personnes, pour les mettre à la disposition de la société et des investisseurs afin qu’ils puissent «parler» »Avec un spécialiste,« partagez »vos informations et ainsi« connaissez »votre patrimoine pour prendre les meilleures décisions.

Le président de Renta 4 Banco a expliqué qu ‘”après plus de trois décennies d’expérience et après avoir surmonté avec succès plusieurs épisodes d’instabilité” le cabinet juge “très important” d’analyser correctement “la situation réelle” des investissements avec des experts qui facilitent ” prendre des décisions calmement et avec toutes les informations nécessaires ».

Pour cette raison, la banque a veillé à ce que l’ignorance ou le diagnostic incorrect suscitent une insécurité supplémentaire qui, en cas de forte baisse des marchés, conduit souvent à des décisions erronées.

Ureta a expliqué qu ‘”il n’y a rien de pire que d’agir sans avoir une idée précise de la composition de nos portefeuilles, ou avoir une mauvaise perception de la qualité ou du risque des actifs que nous avons ou dans lesquels nous souhaitons investir”.

Connexes

.