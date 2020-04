Repenser la «route mexicaine» et profiter des opportunités post-COVID-19

La réponse économique des gouvernements des principales économies mondiales a été très similaire, mais pas identique, et découle d’investissements (qui, bien sûr, génèrent un endettement supplémentaire) que nous pouvons actuellement chiffrer à un niveau mondial de 8 billions de dollars; près de 6,3 fois le PIB de l’Espagne pour lutter contre les métastases sociales et économiques de cette pandémie, et garantir ce qui devrait être le rôle principal d’un gouvernement: ne laisser de côté aucun citoyen.

Bien que, comme le reconnaît le FMI, les économies les moins avancées ne soient pas dans les meilleures conditions pour appliquer des mesures fiscales de ce calibre, il existe des exemples de pays comme le Pérou qui ont mis en œuvre des plans économiques solides.

Pendant ce temps, le gouvernement mexicain a décidé de gravir ce nouvel Everest dans la solitude et par une route nouvelle et inexplorée que nous appellerons la “route mexicaine”. En plus du million de crédits qui seront mis à la disposition des PME, cette voie se concentre sur le suivi de la feuille de route de la soi-disant quatrième transformation, à savoir confier la reprise post-COVID-19 à ses projets phares d’investissement public et rejeter la possibilité d’augmenter l’endettement du Mexique afin de créer des programmes audacieux pour soutenir les Mexicains et leur économie, comme l’ont affirmé différents domaines.

La route mexicaine présente un risque d’échec très élevé dans les circonstances actuelles, ce qui n’est pas permis dans un pays où 50 millions de personnes vivent dans la pauvreté et où 57 millions ont des emplois informels. Le Mexique, qui souffre d’autres pandémies telles que le manque d’opportunités, la mobilité sociale, la corruption endémique, l’impunité, le manque de compétitivité de nombreuses industries et le retard dans ses secteurs de l’éducation et de la santé, entre autres, ne peuvent pas échouer à nouveau.

Cependant, cette pandémie nous offre également l’opportunité (inexorable) de remplacer notre modèle de capitalisme actionnarial par un capitalisme conscient, a trouvé un nouveau “contrat social” – comme le Financial Times l’a exhorté – et redéfinit notre objectif en tant qu’organisations et sociétés.

