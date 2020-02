Reprise immobilière dans les grandes villes: signe plus pour les ventes, les prix et les délais de vente

Des signes de reprise au premier semestre 2019 pour la Marché immobilier italien à la fois en termes de ventes, de prix et de diminution des délais de vente. C’est donc le bureau d’étude Tecnocasa qui a comparé certains indices liés au monde du logement dans les grandes villes.

Dans les grandes villes, les prix sont en hausse de 0,9%. Milan se démarque avec une augmentation de la valeur des logements de 5,7% suivie de près par Bologne avec + 5,6%. Florence, Naples et Vérone se développent également.

La baisse la plus importante, en revanche, est enregistrée à Bari (-2,3%) et à Gênes (-2,2), tandis que la tendance des ventes et des ventes au premier semestre 2019 a augmenté plus précisément à Bologne (+ 12,3%) et Milan (+ 8,5%). Sur les horaires de vente, la reine est Bologne avec un calendrier d’environ 85 jours, suivie de Milan avec 87 jours.

Quant au types de biens immobiliers l’appartement de trois pièces est le plus échangé dans six grandes villes à l’exception de Milan et Turin où l’appartement de deux pièces prédomine et Gênes et Florence qui enregistrent les transactions les plus importantes sur les quatre chambres. Si, au niveau national, la moyenne de ceux qui achètent une maison est principalement concentrée dans la tranche d’âge 35-44 ans (28,5%), Milan a le pourcentage le plus élevé dans la tranche d’âge 18-34 ans (36,7%), suivie de Vérone. (30,1%).

Baux: augmentation des frais

Passer à marché locatif, comme le Bureau de Recherche Tecnocasa annonce toujours, ce semestre a également vu une augmentation des frais de location dans toutes les grandes villes et sur tous les types de biens immobiliers.

L’augmentation des loyers d’un appartement de deux pièces (type le plus situé dans les grandes villes) a été de 1,8%. Une fois de plus se distinguent les villes de Milan (+ 4,2%) et de Bologne (+ 4,6%) dans lesquelles les délais de location sont également plus courts avec respectivement 87 et 85 jours.