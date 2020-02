Reprise immobilière: les meilleures performances vont aux zones centrales

Des signes de reprise sont apparus l’année dernière pour le marché immobilier tricolore, notamment grandes villes où sont-ils augmenter les ventes et il y a aussi un augmentation de prix.

Ainsi, le bureau d’études du groupe Tecnocasa selon lequel au cours du premier semestre 2019, les prix des grandes villes italiennes ont augmenté de 0,9%. L’analyse des prix effectuée pour zones centralesles zones semi-centrales et périphériques enregistrent de bien meilleures performances pour les zones centrales (+ 2,0%), suivies des zones semi-centrales (+ 1,0%) et enfin des périphériques (+ 0,6%).

Selon l’enquête, les zones centrales sont celles qui obtiennent à nouveau les meilleures performances grâce à la combinaison de propriétés de prestige et, en même temps, grâce à la présence d’investisseurs. Dans certaines zones où la reprise a été particulièrement vive dans les zones centrales, il y a eu un déplacement de la demande dans les zones plus périphériques et semi-centrales.

Immobilier: les zones centrales au sommet

Une enquête du groupe Tecnocasa montre que le centre de Milan (+ 10,9%) ont enregistré le meilleur changement, tandis Rome, turin, Palerme et Florence les zones centrales ont mieux performé que les zones périphériques et semi-centrales. A Bologne et Bari ce sont plutôt les zones semi-centrales qui ont enregistré les meilleurs résultats, Vérone les périphériques.

En général, l’enquête indique qu’au cours des 10 dernières années, les zones centrales des métropoles ont également perdu 17,9%, les zones semi-centrales 33,3% et les zones périphériques 37,2%.

Parmi les zones centrales des grandes villes, le meilleur résultat est centre de Florence qui depuis 2009 a vu une augmentation des prix de 11,8%, suivie par le centre de Milan avec une augmentation de 9,2%. Les banlieues qui ont perdu le plus de valeur sont celles de Bari avec -49,8% et celles de Gênes avec -52,5%.