Repsol maintient son dividende pour 2020

Repsol maintient son engagement de verser un dividende d’un euro par action à ses actionnaires en 2020, malgré l’impact du coronavirus, mais a reporté la présentation de son nouveau plan stratégique, prévu pour le 5 mai prochain, à la lumière du nouveau scénario. à cause de la pandémie.

Le groupe envoie ainsi un message de confiance à ses actionnaires, dans un environnement où la valeur a été particulièrement sanctionnée en Bourse, entraînée par l’effondrement des cours du brut dû à la “ tempête ” parfaite que la crise a provoquée. santé mondiale du «Covid-19» et de la «guerre» des prix du pétrole entre la Russie et l’Arabie saoudite.

Cependant, la société souligne que, “compte tenu de la volatilité et de l’incertitude extraordinaires du marché”, elle a décidé de reporter la présentation de son plan stratégique 2020-2025 “jusqu’à ce qu’une plus grande stabilité sociale et commerciale soit envisagée”.

Le conseil d’administration du groupe énergie a évalué ce mercredi le contexte et l’évolution de l’environnement économique actuel et, en particulier, l’impact global du «Covid-19» et la baisse des prix sur le marché mondial du pétrole et du gaz naturel, et ses effets sur l’activité et les affaires de l’entreprise.

Concrètement, la compagnie pétrolière présidée par Antonio Brufau proposera à son assemblée générale des actionnaires, qui se tiendra le 8 mai, le versement en juillet d’un dividende de 0,55 euro – qui sera payé selon la formule « le dividende en actions dont il achèvera ainsi la rémunération intermédiaire de 0,45 euro versée en janvier dernier et lui permettra d’atteindre cet objectif d’un euro inscrit dans son plan stratégique actuel.

