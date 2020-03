Réputation en ligne, dans les banques et les réseaux se tient Ennio Doris

Ennio Doris il figure parmi les protagonistes de l’épargne gérée italienne selon le classement de Reputation Science, l’observatoire permanent qui classe chaque mois 100 top managers avec la meilleure réputation en ligne.

Avec un score de 53,77 ce qui lui garantit la vingtième place au classement, le mécène et fondateur de Mediolanum se classe ainsi en tête du classement qui classe les managers du secteur bancaire et des réseaux.

Le classement examine les canaux du Web 1.0 (actualités et mentions), ceux du Web 2.0 (blogs, réseaux sociaux) et l’évolution historique, calculant la contribution à la réputation de chaque contenu en termes quantitatifs (volumes) et qualitatifs ( valeurs).

Passant au classement général, également en février, le super manager pour s’imposer à tous les autres par réputation, c’est Francesco Starace, PDG d’Enel, qui revient à la première place (74,12 points sur 100) grâce à des événements pertinents qui confortent sa notoriété

Sel à deuxième place John Elkann (69,22), président-directeur général d’Exor, la société holding de la famille Agnelli. Il tombe à la troisième place Le Caire urbain (68,99).

Dans le monde bancaire, ils suivent le fondateur de Banca Mediolanum Alberto Nagel, PDG de Mediobanca en 32e position (51,99), et Gian Maria Mossa, PDG et PDG de Banca Generali, en 46e position (46,95).

En faisant défiler le classement, nous trouvons toujours Massimo Doris, annonce de Mediolanum et fils d’Ennio, en 69e position e Alessandro Foti, annonce et dg de FinecoBank, à la 75e place.