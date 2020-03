Résister à la tempête en tant que propriétaire d’une petite entreprise

Rejoignez-nous alors que nous répondons à la multitude de questions et de préoccupations qui compliquent les activités quotidiennes au cours de cette pandémie historique.

Mars

16, 2020

Au cours de cette pandémie historique à laquelle sont confrontés les propriétaires de petites entreprises, une myriade de questions et de préoccupations compliquent les activités quotidiennes. Que vous travailliez en face à face avec vos clients ou en ligne, comment réduire l’impact et même prospérer si possible? Nous couvrirons les points suivants et plus encore lors de ce puissant webinaire centré sur VOUS… le propriétaire de la petite entreprise !!

Animé par l’auteur de la presse entrepreneuriale, Mark J. Kohler, CPA, avocat, coanimateur du podcast «Refresh Your Wealth», et associé principal du cabinet d’avocats KKOS Lawyers et du cabinet d’expertise comptable K&E CPAs. Kohler est également l’auteur de «The Tax and Legal Playbook, 2nd Edition» et «The Business Owner’s Guide to Financial Freedom».

Les participants à ce webinaire apprendront:

– Mise à jour IRS sur toutes les extensions de délai

– Statut des prêts SBA pour les entreprises concernées

– Gérer les demandes de trésorerie avec une baisse des ventes

– Politiques de prévention des maladies dans le bureau sans être poursuivi et en gardant les portes ouvertes

– Préservation des actifs

– Des déductions fiscales uniques à cette situation

– Déplacement des employés vers des stations à domicile

