Restez à la maison et soyez un expert Bitcoin

La situation mondiale due au Coronavirus devient de plus en plus préoccupante dans le monde. Tout indique que cet environnement expose et expose la fragilité de l’économie mondiale et la volatilité du Bitcoin. Cependant, il est entre nos mains de nous protéger, avec la campagne du monde, # Restez à la maison.

Personnellement, je pense que la crise sera bien utilisée par les gouvernements à la fois pour des gains géopolitiques et pour justifier une mauvaise santé économique. Et en ce qui nous concerne, il reste à profiter de notre temps de quarantaine sur les coronavirus.

Pour cette raison, nous vous proposons une liste de cours gratuits et en ligne pour en savoir plus sur Bitcoin et Blockchain.

Prêt à apprendre Bitcoin et Blockchain tout en arrêtant le Coronavirus

Guide Bitcoin Bit2Me 2020

Bit2me Academy propose un cours gratuit très complet qui vous permettra de comprendre ce qu’est le Bitcoin. Soutenir la proposition des gouvernements et des citoyens de # QuédateEnCasa.

Le guide contient plus de 50 chapitres entièrement gratuits et en espagnol. Il dispose de toutes les informations nécessaires pour devenir un expert du Bitcoin et des technologies qui l’entourent, comme la Blockchain ou les Smart Contracts.

De plus, ce guide est distribué gratuitement, vous pouvez donc copier, imprimer et partager avec vos amis.

Avec les articles de ce guide, vous apprendrez ce qu’est le Bitcoin, quels sont les avantages de l’utiliser, comment le stocker en toute sécurité, comment l’utiliser, ainsi que la transparence de la Blockchain et un long recueil d’informations.

Sûrement avec Bit2me Academy, votre point de vue sur Bitcoin et le cryptoverse sera plus complet.

Cours gratuits à Tutellus pour la quarantaine

Si la quarantaine vous submerge déjà, nous vous proposons les cours sur cette plateforme d’apprentissage. De cette façon, nous pouvons maintenir la campagne # StayOnCasa, protégeant les gens.

Tutellus est la plus grande plateforme d’apprentissage collaboratif du monde hispanique. Avec des milliers de cours vidéo et des millions d’étudiants, vous pouvez profiter de cette quarantaine à domicile.

De même, Tutellus est une plateforme qui a compris l’importance de la technologie Blockchain.

Il a même créé son propre jeton. Mais si vous voulez en savoir plus sur la technologie blockchain, voici le lien pour accéder aux cours gratuits.

Vous trouverez plus de 15 cours d’espagnol gratuits et vous pouvez consulter les commentaires et les notes des étudiants afin de déterminer celui qui peut vous intéresser.

Cours gratuits à Udemy

Udemy est une autre plate-forme d’apprentissage en ligne, qui vous permettra de faire face à cette pandémie de coronavirus. Udemy propose plusieurs cours gratuits sur Bitcoin et Blockchain.

La plate-forme dispose d’une collection de cours commerciaux et techniques qui vous permettront d’étendre vos capacités et de développer de nouvelles compétences, telles que le trading.

L’avantage de ces cours en ligne est que vous apprenez à votre rythme, dans votre espace et quand vous le souhaitez. L’inconvénient pour beaucoup est que la plupart des cours sont en anglais, mais assurez-vous de les vérifier s’ils vous intéressent.

Cours gratuit Université Pompeu Fabra de Barcelone

Avec ce cours, vous connaîtrez et apprendrez les utilitaires et les outils liés au Bitcoin. De cette façon, lorsque le mouvement # StayOnCasa se terminera, vous serez un expert en Bitcoin.

Vous en apprendrez également sur son origine, son fonctionnement, ses projections, ses opportunités commerciales, comment vendre, obtenir et stocker votre Bitcoin.

Ainsi que d’autres utilitaires qui vont au-delà du marketing et se concentrent sur sa technologie. Il est important de noter que vous n’aurez pas besoin de connaissances supplémentaires pour suivre ce cours.

Vous avez seulement besoin d’un ordinateur avec une connexion Internet stable pour accéder au contenu.

Cours Andreas Antonopoulos

Une autre recommandation pour profiter de cette quarantaine en raison du Coronavirus est le cours dispensé par Andreas Antonopoulos, l’un des bitcoiners cryptoverse les plus reconnus.

Dans ce cours, il partage ses connaissances avec Antonis Polemitis, de l’Université de Nicosie. Soulignant qu’il représente le premier cours du master scientifique en crypto-monnaies.

Ce cours place le Bitcoin et les crypto-monnaies dans le cadre étendu de l’histoire de l’argent, avant de parler des implémentations pratiques du Bitcoin, des autres crypto-monnaies, de la relation évolutive entre eux et les institutions financières et le reste du monde.

Plus important encore, ce cours ne nécessite aucune connaissance préalable en crypto-monnaie pour commencer. Seulement, il y a un examen final pour mesurer votre compréhension des concepts enseignés.

Assurez-vous que le temps passé chez vous est précieux lorsque cette menace mondiale du Coronavirus passe. Protégez-vous et vos proches, # QuédateEnCasa.

