Restez affûté tout en prenant des distances sociales avec cette offre sur Rosetta Stone, Microbooks et plus encore

Ce n’est pas parce que vous êtes isolé que cela ne peut pas être productif.

Mars

30, 2020

2 min de lecture

Une grande partie du monde est pleinement engagée dans la distanciation sociale en raison de la propagation rapide du COVID-19. Pour beaucoup, c’est toujours comme d’habitude, juste avec plus d’appels Zoom. Mais néanmoins, cela deviendra de temps en temps un peu ennuyeux avec peu ou pas de calendrier social. Alors, pourquoi ne pas utiliser le temps supplémentaire dont vous disposez de manière productive pour apprendre quelque chose de nouveau ou élargir vos connaissances? Le pack d’abonnement à vie à distance sociale vous permettra de le faire et bien plus encore.

Cet ensemble comprend des abonnements à vie à trois applications principales: Rosetta Stone, 12min Microbooks et VPN Unlimited. Voici pourquoi vous voulez plus que jamais ces trois applications dans votre arsenal:

Pour commencer, Rosetta Stone, qui n’a pas besoin d’être présentée, est utilisée depuis près de 30 ans dans des entreprises comme la NASA et TripAdvisor pour enseigner aux employés de nouvelles langues. . l’a appelé le “Gold Standard” pour les logiciels d’apprentissage des langues et la plupart des autres seraient d’accord. Avec un abonnement à vie, vous aurez un accès complet à leur programme d’enseignement des langues breveté et éprouvé et vous pourrez choisir les langues que vous souhaitez apprendre parmi les 24 langues proposées. Dans le passé, vous deviez généralement payer pour le logiciel par langue, donc cette offre illimitée est vraiment spéciale.

Ensuite, 12min est une micro bibliothèque de livres qui condense les livres dans des formats texte ou audio conçus pour être consommés en 12 minutes à plat. Que vous soyez en retard sur votre liste de lecture ou que vous souhaitiez vous plonger dans certains des meilleurs livres d’affaires d’aujourd’hui, 12min le permettent. C’est un excellent moyen de développer votre sens des affaires dans une variété de domaines différents sans avoir à acheter Amazon ou votre librairie locale.

Enfin, étant donné que vous passez autant de temps en ligne, il est judicieux de prendre toutes les précautions possibles contre les pirates informatiques, qui s’attaquent apparemment à la contingence croissante du travail à domicile. VPN Unlimited crypte votre navigation pour vous offrir une protection et une confidentialité en ligne complètes, que vous travailliez ou appreniez une nouvelle langue. Cela vous aide également à contourner les restrictions géographiques pour accéder au contenu du monde entier.

