Restez investi ou “revenez” un mois après le fond: comment les rendements changent

De grands noms comme Larry Fink (PDG de BlackRock) ou, à l’échelle italienne, Ennio Doris (fondateur de Mediolanum) l’ont déjà affirmé: la correction douloureuse et rapide constatée sur les marchés ouvre de grandes opportunités d’investissement pour ceux qui ont un horizon à long terme.

Même aujourd’hui, il reste difficile de comprendre dans quelle direction les marchés à court terme évolueront, sur ce point de vue les analystes restent divisés. Mais sur des perspectives plus larges, le consensus est large: “Les rendements à long terme surviennent dans les profondeurs de circonstances difficiles comme celle dans laquelle nous nous trouvons: c’est une opportunité qui se produit une fois par décennie”, a indiqué la CNBC. Endowus, Samuel Rhee.

Retours après la crise de 2008

Pour se faire une idée des conséquences des décisions d’investissement à la suite d’événements traumatisants et de corrections massives sur les marchés, il est utile de se référer à l’expérience de la crise financière de 2008. Le Chicago Board Options Exchange et Syfe ont simulé quatre scénarios différents.

Le premier: rester investi dans le S&P 500 pendant toute la durée de la crise;

le second: un scénario dans lequel de la trésorerie à l’investissement un mois après la reprise;

le troisième, au cours duquel 3 mois de convalescence sont «perdus dans la rue»;

enfin, le quatrième, au cours duquel les 6 premiers mois de reprise du marché sont perdus.

Les différences les plus évidentes sont celles qui séparent le premier du deuxième scénario: perdre même le premier mois depuis la reprise du marché boursier (représenté par le S&P 500), après un an aurait réduit les performances de 69% à 33%.

Même après 3 ans la différence reste remarquable: une performance de 103% dans le premier scénario, contre 60% du second. Cependant, avoir perdu 3 mois de récupération aurait réduit les performances après un an de 69% à 21%.

Enfin, le quatrième scénario réduit la performance à 10% après un an à partir du moment où le marché a atteint son point le plus bas.

Bien sûr, personne n’est en mesure de prédire exactement quand ce fonds (ou «bas») est atteint, maximisant ainsi leurs rendements futurs. Cependant, le risque de désinvestissement et de passage à la liquidité aujourd’hui est de “manquer” la partie la plus cruciale du rebond: la première.

“Personne ne sait avec certitude quand nous allons toucher le fond dans la situation actuelle, mais nous pensons que rester investi et discipliné sera payant”, a déclaré le PDG de Syfe, Dhruv Arora.