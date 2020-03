Restez occupé et productif ce week-end en diffusant des documentaires illimités

Ce service documentaire peut être une utilisation étonnamment productive de votre temps.

Bien que personne ne puisse vous reprocher d’avoir binglé Tiger King sur Netflix cette semaine, à un moment donné au cours de cette longue période à la maison, vous êtes obligé de vous retrouver dans une série de simplement regarder la télévision pour regarder la télévision. Il n’y a pas de problème à faire une pause ici et là, bien sûr, mais avec autant de temps dans nos maisons, il est important de ne pas faire preuve de complaisance. Si vous êtes épuisé et que vous voulez juste regarder quelque chose avant de vous coucher, pensez au moins à CuriosityStream.

CuriosityStream est la plateforme primée de streaming et à la demande lancée par le fondateur de Discovery Communications, John Hendricks. Ce qui le distingue, c’est qu’il se spécialise uniquement dans le cinéma documentaire. Avec des documentaires originaux et classiques de Stephen Hawking et David Attenborough, CuriosityStream vous emmène dans un voyage à travers les mondes naturel et céleste.

Leur bibliothèque comprend plus de 2 000 documentaires sur la science, la nature, l’histoire, la technologie, la société et le mode de vie, apportant une richesse de connaissances directement sur l’écran de votre choix. Think Curious Minds avec David McCullough et l’histoire de Frank Lloyd Wright, pour n’en nommer que quelques-uns. Vous pouvez également découvrir de nouveaux favoris avec des recommandations personnalisées ou parcourir les collections et les listes organisées par les experts de CuriosityStream.

Diffusez une quantité illimitée de contenu éducatif chaque mois et utilisez la distance sociale comme excuse pour apprendre quelque chose de nouveau. CuriosityStream coûte généralement 20 $ par an, mais vous pouvez vous inscrire pour un abonnement de deux ans aujourd’hui pour seulement 29,99 $. Avec une note de 4,1 sur Amazon sur plus de 2 000 avis, vous pouvez être assuré que cela en vaut la peine.

