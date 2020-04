Résumé cryptographique de la journée: la BTC monte, le pétrole tombe

N’as-tu pas eu le temps de lire ce qui s’est passé ce jour-là dans l’écosystème crypto? Ne vous inquiétez pas, vous pouvez lire ici notre rapport nocturne avec le plus important de la journée. Bienvenue dans le résumé Crypto du jour, où Bitcoin et Oil ont été les principales nouvelles.

Bitcoin flotte sur une journée noire pour le pétrole

L’or noir a de nouveau chuté, cette fois avec un crash de 30% en séance. Le pétrole, bien qu’il soit un actif dans lequel une grande confiance a été placée, a été l’un des plus touchés par l’effet Coronavirus, car une forte baisse de la consommation est attendue.

En revanche, le prix du Bitcoin a maintenu une légère tendance à la hausse, au-dessus de 7 700 $.

Binance entre dans le monde minier

Par un communiqué de presse, Binance déplace son prochain jeton lors du lancement de ‘Piscine de Binance«Et, avec cela, à partir du monde minier. Il fonctionnera sans commissions jusqu’au 31 mai.

“L’autonomisation des mineurs permettra une croissance et une échelle significatives dans l’industrie dans son ensemble”, a déclaré CZ, PDG de Binance.

Un grand est né: Oracle Coinbase Price

Coinbase Price Oracle est né, le nouveau service Coinbase dédié à fournir des données fiables en temps réel au secteur DeFi.

La finance décentralisée gagne de plus en plus sa place dans le monde financier. Offrir des services et des capacités aux investisseurs, ce qui a permis de trouver plus d’un milliard de dollars dans les services DeFi. C’est ainsi que Coinbase Price Oracle est né, le nouveau service DeFi de Coinbase qui cherche à profiter et à renforcer l’expansion de ce secteur.

Pouvez-vous être propriétaire de Bitcoin à 100%?

A cette occasion, Tone Vays, se demande ce qui se passerait si le milliardaire Jeff Bezos, prenait tous les Bitcoins qui sont en circulation.

Le commerçant de crypto-monnaie et youtuber Tone Vays a déclaré qu’avec un budget de 140 milliards de dollars, le PDG d’Amazon ne pouvait pas acheter tous les Bitcoins (BTC) en circulation.

Tone Vays conclut avec la réflexion suivante:

«Le Bitcoin est un très petit actif liquide. Si Bezos essayait d’acheter tout le BTC disponible, ils commenceraient tous à acheter du Bitcoin, ce qui augmenterait encore le prix de l’actif. »

Le coronavirus n’arrête pas la technologie Blockchain

La bonne nouvelle de la journée est que malgré la pandémie de coronavirus, qui afflige tout le monde, la Blockchain continue de générer de nouvelles sources de travail.

Depuis janvier 2020, la part des offres d’emplois en crypto-monnaie a augmenté de 4,77%. Au cours du mois de mars 2020, la part des offres d’emploi pour les postes liés à la crypto-monnaie a augmenté de 8,73%.

Certains des postes les plus demandés sont:

Ingénieur logicielAnalysis ManagerGestionnaire de produitsArchitecte technologiqueIngénieur Front-End Developer

