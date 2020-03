Résumé de l’impact du coronavirus sur Bitcoin

L’un des événements les plus regrettables et les plus importants pour l’humanité ces derniers temps a été l’émergence et l’expansion du coronavirus. Une maladie qui est apparue en Chine et a déjà fait des milliers de victimes dans le monde, alors que tous les pays peinent à stopper son expansion. Cependant, non seulement la santé a grandement influencé cette maladie, car l’économie en a également été ébranlée, y compris le marché du Bitcoin.

Début: Le rallye haussier et le coronavirus

Le début de l’influence du coronavirus sur Bitcoin peut être retracé jusqu’au début de l’année 2020, lorsque le rallye haussier de la crypto-monnaie, l’un des plus importants de ces derniers temps, commençait également. Eh bien, au cours des premières semaines de l’année, les analystes du marché de la cryptographie ont identifié deux principaux facteurs de la hausse du prix du BTC.

Premièrement, la proximité de la réduction de moitié du Bitcoin, attendue pour le mois de mai, crée une attente à la hausse chez les investisseurs. Cela est dû à l’influence que la mémoire des événements de 2017 a sur le marché. Lorsque, avant la dernière réduction de moitié de la blockchain de crypto-monnaie, le prix du BTC a grimpé en flèche. Arrivant à environ 20 000 $.

Cette augmentation de prix serait une conséquence de la réduction de moitié de la récompense reçue par les mineurs de Bitcoin. Diminuant ainsi le taux d’émission de nouveaux jetons de crypto-monnaie. Augmentant ainsi la pénurie de monnaie virtuelle, et donc réduisant l’offre de la même provoquant une augmentation du prix.

Pour sa part, le deuxième facteur qui a fait grimper le prix du Bitcoin serait le coronavirus. Cela est dû à la qualité de la CTB en tant que réserve d’actifs de valeur. C’est-à-dire en tant qu’actif financier dont la valeur n’est pas directement liée à l’état du marché mondial. Mais, au contraire, lorsqu’il déraille, ces actifs conservent leur valeur, voire l’augmentent.

Ce qui explique que, comme la menace du coronavirus a augmenté, le prix du Bitcoin a également augmenté. En amenant les grands investisseurs à positionner leurs capitaux sur le marché de la crypto. Comme un moyen de les protéger contre une éventuelle chute de l’économie mondiale.

Au cours des premières semaines de l’année, la réduction de moitié et le coronavirus ont stimulé la montée du Bitcoin

Est-ce vraiment une réserve de valeur d’actif?

Cependant, cette tendance à la hausse ne durerait pas éternellement. Eh bien, à la mi-février, le prix du Bitcoin souffre d’un effondrement inattendu lorsqu’il a eu du mal à dépasser les 10 000 dollars. Coïncidant avec la chute des indices S&P 500 et Dow Jones de la Bourse de New York. Et donc, du marché financier mondial qui a suivi la piste des Américains.

Cet effondrement des marchés était dû à l’apparition de dizaines de cas de coronavirus dans le sud de l’Italie. Ce qui a provoqué la panique chez les grands investisseurs, qui ont vu comment la maladie d’origine asiatique a réussi à pénétrer les pays occidentaux. D’où vous pourriez vous attendre à ce qu’il atteigne bientôt le reste de l’Europe.

Parallèlement à cela, le prix de l’or et de l’argent s’est considérablement renforcé. Ce qui a généré un dilemme au sein de la communauté crypto, car si Bitcoin est une réserve de valeur active tout comme l’or et l’argent. Comment les métaux précieux ont-ils pu augmenter leur prix alors que le prix du BTC s’effondrait?

La chute du BTC alors que l’or et l’argent se renforçaient a déclenché le débat

Ainsi a commencé un débat parmi les analystes du marché de la cryptographie, face à ceux qui pensaient que cela prouvait que Bitcoin n’était pas une réserve de valeur active. Et ceux qui ont soutenu que bien qu’il ait eu un comportement atypique ce jour-là, les causes de celui-ci devaient être recherchées ailleurs, et non dans leur condition de réserve de valeur.

Les arguments de ce dernier groupe ont été encore renforcés par la chute de l’or quelques jours plus tard, le 1er mars. À une époque où le coronavirus continue de progresser dans le monde. Et si soudainement et inexplicablement à l’œil nu, comme Bitcoin quelques jours auparavant.

Le prix de l’or a été réduit de 7,3%

Et maintenant quoi?

Et nous arrivons donc aujourd’hui, lorsque le marché des crypto-monnaies semble se remettre lentement de la chute de fin février. Alors que le coronavirus continue de se développer à l’échelle mondiale, et le débat sur la question de savoir si le BTC est ou non une réserve active de valeur continue. Y compris tous les acteurs de la communauté crypto.

Cependant, les conditions du marché semblent favoriser le groupe qui défend la qualité du Bitcoin en tant que réserve de valeur. Eh bien, à un moment où le coronavirus affecte sérieusement les chaînes d’approvisionnement mondiales. Faire des ravages dans les économies dans lesquelles il parvient à s’infiltrer.

Le prix du BTC relance sa carrière ascendante, non plus aussi nettement qu’au début de l’année, mais avec suffisamment de force pour que la relation entre les deux événements puisse être observée.

Par conséquent, bien qu’aucune équipe ne puisse encore chanter la victoire. Il semble que ce soit pendant les deux premiers mois de l’année. Et jusqu’à ce que le monde ne parvienne pas à un remède définitif pour le coronavirus. Le prix du Bitcoin poursuivra sa course à la hausse entraînée par les effets du virus à travers la planète.

