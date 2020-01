Retail Gazette Loves: campagne Harveys & Bensons for Bed pour la santé mentale

L’esprit veut responsabiliser ceux qui vivent avec des problèmes de santé mentale et s’assurer que les gens reçoivent le soutien dont ils ont besoin.

Harveys and Bensons for Beds s’est associé à Mind, une organisation caritative pour la santé mentale, afin de créer un certain nombre de campagnes de sensibilisation et de financement pour la cause.

Mind offre à des millions de personnes des conseils, du soutien, des informations et des services aux niveaux national et local, dans le but d’améliorer la santé mentale du pays.

L’ambition de l’organisme de bienfaisance est de responsabiliser les personnes vivant avec des problèmes de santé mentale et de s’assurer que les gens reçoivent le soutien dont ils ont besoin.

«Il y a tellement de synergies entre la santé mentale et le sommeil», a déclaré Helen Nunn, directrice marketing de Harveys and Bensons for Beds.

«La maison peut être le point de départ de nombreuses conversations – où les gens se réunissent, passent du temps à parler et à partager de bons moments, ainsi que des moments plus difficiles.

«Nous avons donc estimé que Mind serait un partenaire idéal pour nous dans la poursuite de nos propositions commerciales.»

Emma Ishan, responsable des partenariats avec les entreprises, a déclaré: «Chaque année, un sur quatre d’entre nous connaîtra un problème de santé mentale.

«Nous pensons que personne ne devrait avoir à affronter seul un problème mental.

«Ce partenariat nous aidera à soutenir notre travail, comme notre vital Infoline, qui fournit du soutien et des conseils aux personnes vivant avec des problèmes de santé mentale.

«Et cela nous aidera à nous assurer que nous pouvons continuer d’être là pour les personnes qui en ont besoin, quand elles en ont le plus besoin.»

Bensons a également récemment annoncé un partenariat avec la scientifique du sommeil, le Dr Sophie Bostock, qui a été engagée pour faire avancer sa proposition Sleep Wellness ™ en 2020.

Cliquez ici pour vous inscrire à la newsletter gratuite quotidienne de Retail Gazette