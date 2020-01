Retail Gazette Loves: Intu booste les maisons lumineuses

Les maisons lumineuses d’Intu aident à calmer l’esprit et à stimuler l’énergie.

Intu a introduit des maisons lumineuses qui améliorent l’humeur pour égayer l’expérience des visiteurs dans son centre commercial Lakeside.

Les trois «maisons lumineuses» sans rendez-vous visent à augmenter la fréquentation, le temps de séjour et à égayer l’humeur de ses 35 millions de visiteurs en utilisant les avantages psychologiques de la couleur.

Au départ de Lakeside, les maisons Happy, Calm et Energize visiteront un total de 12 centres commerciaux Intu différents à travers le pays tout au long de l’année.

Ils offrent des combinaisons de couleurs éprouvées pour aider les gens à se sentir plus heureux, plus détendus et énergisés.

Les phares Happy, Calm et Energize feront le tour du portefeuille d’intu

L’artiste lumière Liz West et la psychologue couleur June McLeod ont travaillé avec Intu pendant trois mois pour transformer les conceptions de couleurs conceptuelles en expériences pop-up gratuites.

Ils utilisent les couleurs de l’arc-en-ciel pour évoquer des pensées positives, un bleu doux pour favoriser le calme et un orange néon pour fournir un regain d’énergie.

L’expérience Light House a été lancée pour la première fois à Intu Lakeside et visitera 11 autres destinations de shopping Intu au cours des neuf prochains mois.

Les acheteurs peuvent utiliser le hashtag #ColourMyMood pour partager des photos prises dans les installations d’éclairage.

L’expérience pop-up est gratuite pour tous les visiteurs intu

«L’expérience Light House n’est qu’un exemple de la façon dont Intu crée des endroits où les gens aiment être et qui les feront sourire», a déclaré le directeur de l’expérience client d’Intu, Roger Binks.

«Cela fait partie de la transformation continue de nos centres en destinations réussies où tous nos clients peuvent s’épanouir.

«Les destinations Intu sont au cœur des communautés dans lesquelles nous opérons et touchent plus de la moitié de la population du Royaume-Uni; c’est une responsabilité que nous prenons au sérieux. »

Espérons que la pop-up égayera l’humeur de ses 35 millions de visiteurs

West a déclaré: «Mon travail a toujours été ancré dans le pouvoir de la couleur et les effets physiques et psychologiques de la perception humaine des couleurs.

«Chaque phare a été créé pour améliorer et influencer l’humeur des visiteurs d’une manière différente pour se sentir plus calme, plus énergique ou plus heureux.

«J’espère que tous ceux qui visitent le Light House Experience dans les centres commerciaux Intu à travers le pays ressentent les effets positifs que nous nous sommes efforcés de créer.»

