Retail Gazette visite le plus grand centre commercial de Milton Keynes

Centre: MK a accueilli plus de 3 millions de visiteurs pendant la période des fêtes.

L’année 1979 a été un monde différent. La première femme Premier ministre Margaret Thatcher venait d’emménager dans Downing Street, la reine Elizabeth était sur le trône depuis 27 ans et Michael Jackson’s Don’t Stop Till You Get Enough figurait parmi les cinq premiers succès.

C’est aussi l’année qui a vu l’ouverture du Centre: MK, un centre commercial de plain-pied de 1,2 mètre carré à Milton Keynes – lui-même une ville naissante qui avait été fondée 12 ans auparavant dans le cadre de la vague des «villes nouvelles» en le sillage de la Seconde Guerre mondiale.

“Il y a environ 50 ans, le gouvernement a décidé qu’il devait déplacer certaines personnes hors de Londres pour atténuer les pénuries de logements parce qu’il devenait surpeuplé, c’est à ce moment-là que Milton Keynes a été développé”, a déclaré le directeur du centre MK Kevin Duffy à Retail Gazette.

«À l’époque, Center: MK a été développé comme une destination de vente au détail qui a agi comme un tirage original pour tout. Lorsque Milton Keynes a été construit, le centre commercial était en fait le deuxième bâtiment qui a commencé la construction.

«Il s’agissait vraiment d’établir un nouvel emplacement à l’extérieur de la ville pour les gens de Londres à visiter. Milton Keynes est la nouvelle ville la plus prospère jamais construite au Royaume-Uni. »

Centre: MK a ouvert ses portes en 1979, 12 ans après la fondation de Milton Keynes.

Alors que les géants des centres commerciaux Hammerson et Intu traversent des périodes difficiles dans le sillage de la baisse de confiance des consommateurs et d’une multitude de fermetures de magasins et d’administrations de détaillants, Center: MK semble contrer la tendance. À Noël dernier, il a signalé une augmentation de 2,5% de la fréquentation en glissement annuel après avoir accueilli plus de trois millions de visiteurs au cours de la période.

Il a également accueilli neuf nouveaux détaillants au cours de la dernière année seulement – Neon Sheep, Newbie, Typo, Morano’s, Trailfinders, Skechers, Lovisa, Lush et Primark.

Duffy attribue le succès de Center: MK à «une accumulation du travail acharné qui a été fait pour garder le centre pertinent pour les clients au cours des dernières années».

En 1993, il a été témoin d’un incendie qui a déchiré une grande partie du complexe. Mais de l’épave est née «une opportunité», selon Duffy. En effet, Center: MK a assisté à une expansion de 7750 pieds carrés, qui a vu Marks & Spencer devenir un détaillant d’ancrage – maintenant l’un des trois, aux côtés de John Lewis et de House of Fraser.

Avance rapide jusqu’en 2020 et Duffy estime que le centre «a désormais un lien avec les clients grâce à la réinvention».

L’année dernière, Center: MK a fait entrer un magasin Primark de 75 000 pieds carrés dans l’unité vide qui était auparavant occupée par le BHS maintenant effondré. Duffy a déclaré que le magasin a été agrandi pour en faire un produit phare régional pour Primark.

En 2019, Center: MK a ouvert un magasin Primark de 75 000 pieds carrés.

«Nous avons enlevé le toit, dépouillé l’intérieur, construit un autre étage, remis en place le toit, puis nous l’avons conçu pour Primark», a-t-il expliqué.

«C’était l’une des plus grosses locations que nous ayons eues dans le centre en 25 ans. C’était un point de changement vraiment, vraiment fondamental pour le centre et sa démographie parce que c’était l’un des grands détaillants que nous avons manqué, et nous cherchons à les faire entrer dans le centre depuis assez longtemps. “

Duffy a déclaré qu’étant donné les «pertes dans la rue principale» ces dernières années, Center: MK tentait de répondre aux demandes des clients et que faire venir Primark ne faisait que répondre à l’une d’entre elles.

“Primark était le magasin le plus demandé parmi les visiteurs du centre commercial”, a-t-il déclaré.

“Il s’agit de regarder ce dont vos clients ont besoin, puis de penser,” comment nous connectons-nous avec ces clients? “.”

Lorsqu’on lui a demandé comment Center: MK accumule les demandes, Duffy a déclaré que son équipe «n’arrête jamais d’écouter».

«Nous organisons deux groupes de discussion par an. Nous effectuons des recherches avec CACI, qui interroge 1000 clients hors pointe et en pointe », a-t-il déclaré.

«Nous pouvons comprendre ce que les clients disent et voir où sont les tendances.

«Nous nous sommes demandé« où sont les opportunités sur le marché et comment en tirer parti pour vous assurer que votre client se sente engagé? »»

Non loin du centre: MK se trouve Intu Milton Keynes, un centre commercial connecté mais rival ancré par Debenhams.

Centre: MK se targue d’être un site très accessible.

Lorsque la chaîne des grands magasins s’est effondrée dans l’administration et a ensuite lancé un CVA l’année dernière, Duffy a déclaré avoir provoqué un flot de marques dans Center: MK.

“Ce que nous avons découvert, c’est que certaines des marques présentes à Debenhams ont accru leur présence au sein des détaillants ici au Centre: MK”, a-t-il déclaré à Retail Gazette.

«Il s’agit notamment des marques de beauté qui ont accru leur présence dans Boots et John Lewis, et certaines des marques de mode de Debenhams ont accru leur présence dans House of Fraser, John Lewis et dans d’autres magasins de mode.

«La chute de Debenhams a été une énorme perte pour la rue principale, mais nous en avons profité. C’est une période de commerce de détail vraiment difficile et nous contrecarrons ces tendances, donc c’est bon pour nous. “

Duffy a déclaré Centre: MK a une longueur d’avance sur les autres centres commerciaux, car il a «tous les grands magasins» et qu’il serait «difficile pour tout concurrent local de vraiment dire qu’ils ont le même mélange».

«Le centre est également vraiment accessible. Nous sommes un centre à un étage. C’est un endroit vraiment facile pour les gens de faire des achats », a-t-il ajouté.

«Nous avons développé une stratégie appelée« Open To All », ce qui signifie que nous avons cherché des moyens d’amener les consommateurs dans le centre commercial. Et pas seulement n’importe qui, nous avons également considéré les personnes qui sont peut-être handicapées? Ou des personnes âgées? Ou les jeunes mamans? “

Duffy a ensuite souligné les services offerts par l’équipe des services aux clients aux clients du Centre: MK, ainsi qu’un espace qui sert de plaque tournante centrale pour une variété d’activités gratuites chaque mois – y compris deux défilés de mode chaque année.

Pendant ce temps, pendant l’été, il offre une plage artificielle à Middleton Hall pendant six semaines et un thème de Noël pendant la période des fêtes.

Centre: MK apporte une grotte du Père Noël pendant la période des fêtes.

“Ce qui fonctionne pour nous, c’est que Milton Keynes a une population importante et croissante et beaucoup de ces personnes travaillent à Londres”, a déclaré Duffy.

“Nous sommes leur destination de week-end. Mais travailler avec Londres est une arme à double tranchant.

«Vous avez des Londoniens qui ont de l’expérience à Londres, qui travaillent et font des choses à Londres, mais nous savons qu’en fait, quand les retours reviennent, ils viennent de Londres – donc ce que cela fait, c’est de conduire les gens dans nos centres sur la fin de semaine.

«Lorsque les gens reviennent, ils font un peu de shopping et se promènent. Il ne s’agit pas de ne pas concurrencer. Il s’agit en fait d’offrir quelque chose de différent.

“Nous ne sommes pas conçus pour rivaliser – l’idée était de déplacer les gens de Londres pour leur offrir une bien meilleure qualité de vie, mais il y a beaucoup de commodités ici à Milton Keynes.”

Cliquez ici pour vous inscrire à la newsletter gratuite quotidienne de Retail Gazette