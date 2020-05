Retour au travail – Le 11 mai sera-t-il avec nous?

Ironiquement, le 1er mai 2020, de nombreux travailleurs sont incapables de travailler mais, si l’EMA a son chemin, il ne faudra pas longtemps avant que les entreprises qui sont toujours en activité ouvrent leurs portes.

«Nous avons déjà vu un certain nombre d’entreprises s’effondrer et un nombre significatif de chômeurs a bondi – nous savons que davantage d’entreprises vont certainement se replier», déclare Brett O’Riley de l’EMA (Employers and Manufacturers Association). «À moins qu’il n’y ait une raison impérieuse de ne pas le faire, le gouvernement devrait annoncer le 11 mai que nous passons immédiatement du niveau d’alerte 3 au niveau d’alerte 2.»

Bien que M. O’Riley convienne que le gouvernement doit protéger la santé des Néo-Zélandais, la santé de notre économie est également une préoccupation urgente.

«Les arguments en faveur de la santé ont à juste titre et à juste titre régné… mais il est temps pour les entreprises de commencer à retrouver leur santé», dit-il.

«Les entreprises se sont bien conformées aux niveaux 4 et 3. Il est maintenant temps de leur faire confiance pour continuer à travailler selon les directives de niveau 2, permettant à l’essentiel de l’économie de reprendre son cours tout en maintenant la vigilance requise en vertu des directives en matière de santé.»

L’alternative pourrait mettre en danger de nombreux moyens de subsistance, affirme M. O’Riley.

“En l’absence de tout signe d’aide financière du gouvernement, nous verrons beaucoup plus de PME et de grandes entreprises prendre la décision difficile de fermer s’il y a une nouvelle extension des restrictions d’alerte de niveau 3.”