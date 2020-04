Retour aux affaires – L’EMA appelle à la stratégie

Ce qui descend doit arriver, mais l’organisation est cruciale car la Nouvelle-Zélande a hâte de relancer son économie.

«Nous avons eu peu de temps pour nous préparer aux niveaux d’alerte 3 et 4, mais tout le monde a eu l’occasion d’apprendre du verrouillage et de réfléchir aux pratiques en milieu de travail qui peuvent être mises en place pour permettre au plus grand nombre d’entreprises de fonctionner en toute sécurité», Brett O ‘ Riley de l’EMA (Employers and Manufacturers ‘Association) dit. «Il est essentiel que nous finalisions ces directives afin de préparer les entreprises à redémarrer.»

Invitant le gouvernement à préparer un nouveau “manuel de relance”, M. O’Riley souligne l’importance de réduire les formalités administratives comme moyen de accélérer le rétablissement.

«Nous avons la possibilité de faire des changements qui peuvent« démarrer rapidement »les entreprises existantes et potentiellement augmenter l’emploi dans des secteurs clés. Nous comprenons que le gouvernement est prêt à changer et nos discussions avec les entreprises indiquent des gains rapides, avec des secteurs comme la fabrication et la construction prêts à démarrer. »

L’EMA recommande notamment de permettre aux entreprises de fabrication de fonctionner 24h / 24 avec plusieurs équipes tout en embauchant plus de personnel, de lancer la maintenance des infrastructures pendant que les étudiants sont encore à la maison et de permettre aux conseils locaux de puiser dans le Fonds de croissance provincial pour les programmes de maintenance.

M. O’Riley plaide également en faveur de modifications des règles sur les investissements étrangers et de l’approbation rapide de l’OIO (Overseas Investment Office) pour encourager les investissements du secteur privé.