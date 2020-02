Retraite anticipée avec chèque réduite de 6%: la proposition du gouvernement

Le chantier de la sécurité sociale est ouvert et le gouvernement étudiera une alternative au recalcul avec la méthode de cotisation pour le retraite anticipée.

Parmi les nombreuses hypothèses qui se sont dégagées de la table de discussion avec les syndicats, particulièrement opposées par ces derniers, il y a précisément celle concernant la retraite anticipée avec recalcul contributif qui entraînerait en fait une réduction de l’allocation d’un tiers. En résumé, comme l’explique Repubblica, le retraité pourrait perdre un montant compris entre 50 000 et 80 000 euros nets – selon les cas – avec une espérance de vie moyenne de 82 ans.

Retraite anticipée perdant 30% de l’allocation: critique syndicale

Les syndicats ont toujours critiqué le fait que la réduction de 30% soit inacceptable et donnent des exemples concrets. En détail, c’est l’Observatoire des pensions de la Fondation Di Vittorio CGIL à travers le responsable du bien-être public Ezio Cigna qui explique:

« A ingénierie de troisième niveau, par exemple, avec 23 000 euros de salaire à 64 ans et une carrière professionnelle plate, sans sauts de salaire, elle passerait de 1 145 à 801 euros de retraite brute avec une réduction de 30% “.

La proposition du gouvernement

D’où la contre-proposition du gouvernement: permettre de prendre sa retraite plus tôt avec une pénalité de 6% pendant trois ans à l’avance. En d’autres termes, on pense remplacer le recalcul des contributions par une pénalité pour chaque année avant la sortie.

“Ce pourrait être un moyen”, a déclaré le sous-secrétaire aux Affaires économiques, au sommet du Parti démocrate, Pier Paolo Baretta.

Si vous voulez partir plus tôt, par exemple à 64 ans avec 36 ou 38 cotisations, vous avez une pénalité. Pénalité moins chère que le recalcul puisque depuis trois ans à l’avance vous perdez 6% au lieu de 30%. la pension nette il passerait de 952 à 732 euros par mois, moins que celui de la citoyenneté et après 36 ans de travail. Au total, il renoncerait à 51 480 € net de 64 à 82.

On ne sait toujours pas quand et si les nouvelles se concrétiseront, mais le gouvernement n’a certainement pas l’intention que cette réforme de la sécurité sociale aille dépenser plus que ce que quota 100.