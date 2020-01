Retraite anticipée avec méthode contributive: Tridico «échoué» par Fornero et les syndicats

Si un travailleur part tôt de la vie active, cette retraite constitue une augmentation pour les comptes desINPS. En effet, l’institution devra payer un chèque pendant plusieurs années et pour des charges sociales réduites payées par le travailleur. Oui, mais que se passe-t-il si le calcul de la pension est uniquement contributif? Autrement dit, basé uniquement et uniquement sur les sommes versées par le travailleur au cours de sa carrière? Dans ce cas, le déséquilibre ne serait pas aussi pertinent, car ce travailleur ne “soustrait” pas les ressources des contribuables qui travaillent aujourd’hui (la part versée avec le système de rémunération). Oui, car les pensions italiennes sont calculées avec une combinaison de méthodes de cotisation et de rémunération et le seront encore pendant 16 ans.

La proposition de Tridico

L’idée lancée par le président de l’INPS, Pasquale Tridico, est à peu près celle décrite ci-dessus: permettre aux citoyens d’accéder à la retraite anticipée une fois qu’une base de registre minimale est atteinte, mais rendre cette sortie anticipée viable pour les comptes en recalculant la pension uniquement sur la base des cotisations versées. “La flexibilité par rapport à 67 ans doit être garantie”, a déclaré Tridico dans une interview à Repubblica, “surtout si nous pensons en termes de logique contributive”.

“Nous fixons une tranche d’âge pour le départ, puis le travailleur doit être libre de choisir le moment de sa retraite. Evidemment avec recalcul contributif, comme ce sera le cas pour tous à partir de 2036 “. Et pour les jeunes? Tridico relance sa proposition de fonds de pension complémentaire géré par l’INPS, capable de combler les “trous” dans le paiement des cotisations relatives au premier pilier, dans le cas de carrières de travail discontinues. «Les sommes seraient investies par Cassa Depositi e Prestiti en Italie. Si l’INPS gère 800 milliards, il peut en ajouter 20 ou plus. “

Fornero et Landini unis dans un “non” à la proposition Tridico

Les syndicats ou l’ancien ministre du Travail n’aiment pas l’idée d’un système de retraite anticipée entièrement payé Elsa Fornero, généralement attesté sur des positions diamétralement opposées. Selon le secrétaire de la CGIL, Maurizio Landini la proposition de retraite anticipée esquissée par Tridico “serait un système très pénalisant et un système public doit contenir des éléments de solidarité, comme le fait la plateforme CGIL-CISL-UIL, qui revendique une sortie souple à partir de 62 ans”.

Du même avis aussi Domenico Proietti Uil Secrétaire confédéral: «Un recalcul contributif n’est pas une bonne chose; cela ne conduirait qu’à une réduction des pensions en affaiblissant l’allocation de retraite d’une manière inacceptable. “

Même le professeur Fornero craint que les ciseaux sur les pensions ne soient trop pointus si seul un recalcul contributif était effectué: “D’un point de vue financier, cette proposition n’impose pas une charge à la communauté en ce sens que chacun prend la pension qui a été payée avec ses propres contributions, mais il est clair qu’elle impliquerait des pensions beaucoup plus basses. de ce que les travailleurs attendent avec des réductions très importantes des chèques futurs “, a-t-il déclaré dans une interview à l’agence Adnkronos.

«Et je ne pense pas que ce soit une mesure appropriée et politiquement réalisable: le risque est qu’une telle proposition puisse inciter des personnes dans des conditions plus difficiles à quitter leur emploi, créant ainsi de nouvelles personnes pauvres. Parce que ce qui peut maintenant être considéré comme une pension juste suffisante se révélera demain être une pension faible ».

En résumé, il est très difficile de s’attendre à ce qu’un recalcul contributif fasse épargner au travailleur une nette baisse de la pension qu’il recevra pendant sa vieillesse, même si cela dépend beaucoup de son historique contributif (en particulier des cotisations versées dans sa jeunesse).