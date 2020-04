Révéler les secrets pour atteindre des performances professionnelles et personnelles optimales

L’entrepreneur social Lian Pham a bio-hacké son chemin vers la santé. Maintenant, elle transmet ses idées aux autres.

Avril

5, 2020

Des performances de pointe – c’est quelque chose à peu près tout le monde aspire. Il existe d’innombrables régimes, livres, blogs, émissions de télévision et bien plus encore pour devenir votre meilleur moi et fonctionner à votre capacité maximale, à la fois dans les affaires et dans la vie. La question est, peut-on réellement le faire?

Alors que la plupart se concentrent sur une seule facette des soins personnels (poids, productivité, nutrition, motivation, etc.), l’approche de l’entrepreneur social et biohacker Lian Pham est globale et complète. Avec sa Peak Performance Pyramid, Pham – qui, en pleine divulgation, est un de mes clients, mais dont je pensais que la perspective était précieuse à partager pendant ces temps difficiles – a élaboré un système d’étapes qui incluent le biohacking de l’esprit, du corps et de l’esprit pour atteindre des performances de pointe à travers les planches. Voici comment elle l’a fait, ainsi que ses conseils sur la façon dont vous pouvez aussi.

Qu’est-ce qui vous a amené à vous intéresser autant aux performances de pointe?

Après la naissance de mon deuxième enfant, je suis soudain devenu très, très malade. Je suis allé dans chaque hôpital, dans chaque spécialiste, mais je n’ai trouvé aucune explication à mes maux de tête sévères, à mon engourdissement et à mon hypokaliémie. Je savais que quelque chose n’allait pas et que les réponses devaient être là. Je devais juste les trouver. Je n’ai jamais abandonné, et finalement, après d’innombrables tests et analyses, on m’a diagnostiqué la paralysie de Bell.

Avec ce diagnostic est venu un sentiment d’urgence. J’ai décidé d’appliquer ma philosophie de ne rien supposer et de tout poursuivre pour ma santé et j’ai immédiatement commencé à travailler à la construction d’un laboratoire de biohacking derrière ma maison pour expérimenter. C’est ainsi que j’ai finalement commencé à me sentir mieux. Après avoir traversé tout ce processus pour moi-même, j’ai réalisé que nous avons tous ce pouvoir inhabituel de nous rendre plus sains et plus forts, alors je me suis mis à travailler en quantifiant le processus que j’avais l’habitude de retrouver. Cela a abouti à The Peak Performer Pyramid, une série d’étapes interdépendantes que moi et maintenant beaucoup d’autres ont suivies.

Qu’est-ce que les gens devraient d’abord comprendre sur les principes fondamentaux de la performance maximale?

Nous ne faisons pas que biohacker notre corps; nous biohacking chaque partie qui nous rend entiers. Avec chacune de ces étapes accomplies, grâce à des habitudes quotidiennes durables, des performances optimales sont réalisées.

Nous sommes tous – esprit, corps et âme – uniques, et n’importe qui peut faire de la performance optimale son style de vie.

Comment caractériseriez-vous au mieux le biohacking et comment l’appliquez-vous pour vous-même et pour les autres?

Biohacking est un terme très large et peut signifier différentes choses pour différentes personnes, mais en substance, et pour moi, cela signifie devenir l’auteur de votre propre histoire de santé. Cela signifie prendre votre santé et votre conscience de vous-même, pour vous comprendre et optimiser vos performances, souvent en dehors du domaine de la médecine traditionnelle.

Je pense que le biohacking devrait être appliqué à toutes les facettes de la vie – de notre nourriture, à l’équipement du bureau, aux tactiques que nous utilisons dans les affaires et au-delà. Ce n’est que si nous biohackons le physique, le mental et le spirituel que nous pouvons être à notre meilleur à tout moment. Pour moi, cela a commencé par l’achat d’innombrables kits de test pour moi afin de découvrir l’état de mon ADN, mon microbiome, mes micronutriments et ainsi de suite. À partir de là, j’ai pu me construire une feuille de route pour que ma santé progresse.

Quelles nouvelles tendances ou processus de biohacking se profilent à l’horizon et que vous pensez avoir un impact sur les performances?

Puisque je crois que le biohacking s’étend au-delà du corps, je vais le diviser en quelques catégories. Pour la santé physique, j’utilise des packs IV personnalisés pour gérer rapidement et facilement toutes les carences nutritionnelles, la thérapie à l’ozone pour améliorer l’apport du corps et l’utilisation d’oxygène pour activer le système immunitaire. Je mange également à base de plantes, équilibrant mon microbiome (sans doute le deuxième cerveau du corps), faisant du Tabata (un type d’entraînement HIIT), prenant de l’huile MCT, utilisant la thérapie par la lumière rouge, un sauna infrarouge et des plongeons froids, prenant rapidement la tête pauses et plus encore.

Au travail, nous grignotons régulièrement parce que ce n’est pas gênant ou non professionnel – c’est la nourriture du cerveau. Pour l’esprit, je recommande NAD sous forme de spray nasal ou IV pour augmenter la fonction cognitive et BrainTap pour la méditation guidée technologique, pour n’en nommer que quelques-uns. Et pour biohack l’âme, il faut pratiquer la pleine conscience, la conscience de soi et la conscience pour devenir pleinement conscient au-delà de la chair et de la matière cérébrale. Une habitude de vie que j’utilise pour pirater l’âme consiste à travailler avec des cristaux pour définir mes intentions et mes objectifs quotidiens, pour me sentir plus à la terre, connecté et centré.

En fin de compte, le biohacking sera différent pour chaque personne. Voilà la beauté de celui-ci; il est adapté aux besoins uniques de chacun.

Quel est le conseil le plus important pour quelqu’un qui cherche à atteindre des performances optimales?

Ne soyez pas un spectateur – soyez un perturbateur pour de bon. Comment? Ne présumez rien, poursuivez tout. Soyez proactif, optimiste. Persévérez. Réalisez votre pouvoir, votre vision et faites quelque chose avec. Sachez que les performances de pointe ne sont pas seulement une mode, c’est un style de vie. Tout d’abord, vous devez prendre la décision de prendre en main votre santé, votre vie et votre performance, puis vous devez la suivre. Ce sont les entreprises qui cultivent le sens, l’appartenance et le cœur au travail qui domineront l’avenir. Commencez par vous-même et élargissez votre portée à partir de là.

