28 avril 2020, par Alessandra Caparello

Parmi les mesures contenues dans la DL d’avril pour faire face à l’urgence coronavoris, actuellement au lancement du gouvernement et qui pourraient bientôt voir le jour, l’introduction du prétendu revenu d’urgence financé à hauteur d’environ 1 milliard, destiné à 1 million de noyaux, est attendue. (environ 2,5 millions de personnes) pendant deux mois.

Revenu d’urgence: de quoi il s’agit et qui est responsable

Les revenus d’urgence iraient à toutes les couches de la population qui ne bénéficient pas de revenus de citoyenneté, et ils n’ont pas non plus bénéficié des primes et indemnités déjà versées par le gouvernement pour faire face à l’urgence actuelle de Covid-19.

Selon des articles de presse, afin d’avoir des revenus d’urgence, l’introduction de deux seuils de revenus est envisagée, pour exclure les revenus des citoyens et des classes moyennes et probablement le groupe de bénéficiaires de la nouvelle mesure conçue par le gouvernement Conte doit avoir un Isee entre 6 mille et 15 mille euros pour une personne seule (la valeur suivra une échelle d’équivalence, selon les composants du noyau).

Le montant semble être de 500 euros par mois pendant deux mois et les paiements glissent en juin et juillet.

Avec ce timing – il souligne Marco Leonardi, conseiller du ministre de l’économie – le Rem pourrait également servir de support à ceux en difficulté durant la saison estivale.

En ce qui concerne la question à se poser pour les Revenus d’Urgence, la possibilité de s’autocertifier pourrait être envisagée statut de citoyen qui ne reçoit pas de revenu et se trouve dans une situation difficile et les demandes de revenu d’urgence seront très probablement traitées par l’INPS.

