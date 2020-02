Revenus de citoyenneté: environ 40 000 salariés qui ont trouvé du travail

14 février 2020, par Alessandra Caparello

Il y a environ 40 000, 39 760 pour être exact, les personnes qui, au 10 février, avaient un contrat de travail après avoir obtenu le revenu de citoyenneté. Anpal, l’Agence nationale pour les politiques actives du travail, selon laquelle, par rapport à décembre 209, il y a eu un bond en avant dans l’embauche à +38,2 pour cent.

RdC: fin 2019 1,7% des salariés trouvaient du travail

Il y a 529 290 bénéficiaires de la revenu de citoyenneté, sur un total de 908 198 convoqués par les agences pour l’emploi et qui pouvaient conclure une Pacte pour la travail. Dans l’ensemble, si au total, fin 2019, les bénéficiaires du revenu de citoyenneté étaient 2370938, environ 1,7% d’entre eux ont trouvé un emploi.

Quant à moi navigateur, ceux-ci ont accompagné les opérateurs des pôles emploi dans la convocation et l’accueil de 372 855 bénéficiaires de revenus, dont 125 641 en décembre 2019.

Lors d’une interview avec La Stampa, le président Anpal Mimmo Parisi exprime tout son enthousiasme:

Ces données montrent que la phase 2 du RdC est plus qu’une correspondance. Il constitue un excellent point de départ pour les prochaines étapes nécessaires à la mise en œuvre des interventions visant à accompagner les bénéficiaires, telles queContrôle de réinstallation, l’achèvement des systèmes numériques pour un meilleur échange de données et d’informations avec les systèmes régionaux et pour faciliter le contact permanent avec le marché du travail.

Dans ces mêmes heures, nous avons également signé un accord important avec les partenaires sociaux pour la stabilisation de la précaire historique Anpal Servizi. Il s’agit d’un engagement clair de continuer à renforcer les politiques actives du travail et la relance des services de l’emploi “.

