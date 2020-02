Revo exhorte le gouvernement à accélérer l’examen des taux d’affaires

“Le système est injuste, obsolète et décourage les investissements au Royaume-Uni par des entreprises mondiales”, a déclaré Revo.

Revo a écrit une lettre au gouvernement pour l’exhorter à «agir rapidement et radicalement» dans sa promesse de revoir fondamentalement le système de tarifs des entreprises.

Avant le prochain budget du 11 mars, l’organisation de l’immobilier commercial a appelé le nouveau chancelier Rishi Sunak à accélérer l’évaluation du système actuel “injuste et obsolète”.

Revo, qui représente toutes les parties prenantes du secteur de l’immobilier commercial de 360 ​​milliards de livres sterling, a ajouté que le système actuel «dissuade les investissements au Royaume-Uni de sociétés mondiales».

Dans sa lettre au Trésor, Revo a décrit les principes suivants pour un système de tarifs d’entreprise réformé:

1. Créer un taux d’imposition compétitif sur le plan international, qui peut être ajusté chaque année pour refléter l’évolution des conditions économiques

2. Réduire la charge imposée aux entreprises physiques en introduisant une certaine forme de taxe de vente numérique

3. Doter et investir pleinement dans les tarifs d’affaires et l’infrastructure des appels, y compris les nouvelles technologies et les ressources humaines supplémentaires

4. Supprimer le phasage transitoire vers le bas afin que tout avantage résultant d’une baisse des taux d’activité suite aux réévaluations soit appliqué intégralement immédiatement

Le chef de la direction de Revo, Ed Cooke, a déclaré: «Le gouvernement doit tenir son engagement de revoir le système de tarifs des entreprises et d’agir rapidement et radicalement.

«Inévitablement, cela devrait inclure la considération d’une forme de taxe de vente numérique pour permettre une réduction immédiate des taux d’affaires, qui, à plus de 50%, est l’un des taux d’imposition des sociétés les moins compétitifs au monde.

«Nous demandons au nouveau chancelier de mettre en place un système qui permette l’abolition de la politique de transition descendante inique, ce qui signifierait un soutien significatif aux entreprises de vente au détail, en particulier dans les régions où le Parti conservateur a obtenu des votes lors des élections générales de l’an dernier. “

Revo a également souligné l’importance des infrastructures locales et le rôle du Town Center Fund dans la réalisation d’améliorations vitales, et a exhorté le gouvernement à envisager une extension ou une expansion de l’actuel Future High Streets Fund et du Towns Fund.

Le gouvernement a actuellement promis 1 milliard de livres sterling dans le cadre du Future High Streets Fund pour que les villes réinventent leur offre.

Revo a déclaré que l’impôt sur les taux des entreprises est passé de 34% à 50% des valeurs imposables depuis 1990, ce qui en fait l’un des impôts sur les sociétés les plus élevés au monde.

Environ 24% des revenus des tarifs professionnels proviennent du secteur de la vente au détail, ce qui représente environ 7 milliards de livres sterling – même si la vente au détail dans son ensemble ne représente que 5% de la valeur ajoutée brute totale du Royaume-Uni chaque année.

«Le fardeau global doit être allégé pour les grandes et petites entreprises», a déclaré Revo.

“Le système est injuste, obsolète et décourage les investissements au Royaume-Uni par des entreprises mondiales.”

