Revolut commence à opérer aux États-Unis

Fintech Revolut a lancé mardi son application mobile et sa carte de débit aux Etats-Unis, après avoir dépassé les 10 millions de clients en Europe, selon un communiqué de presse.

Revolut a attiré “des dizaines de milliers” d’utilisateurs américains depuis l’annonce de ce nouveau marché l’an dernier, qui peuvent désormais créer leur compte depuis leur téléphone mobile en quelques minutes.

Dépôts des utilisateurs américains Ils sont assurés par la FDIC jusqu’à 250 000 $ (environ 232 000 €) grâce à un partenariat avec la Metropolitan Commercial Bank des États-Unis.

Revolut vous permet d’envoyer et de demander instantanément de l’argent à ses clients gratuitement, de diviser des comptes, de transférer de l’argent dans le monde entier au taux de change interbancaire, de maintenir et d’échanger 28 devises, ainsi que de retirer de l’argent dans plus de 55 000 distributeurs automatiques de billets aux États-Unis et dans le monde entier sans commissions.

La firme a assuré qu’elle incorporera “bientôt” dans son nouveau marché des fonctionnalités et des services supplémentaires tels que les crypto-monnaies, le trading d’actions sans commissions et les produits d’épargne.

La «fintech» a levé plus de 800 millions de dollars (environ 742 millions d’euros) de fonds depuis son lancement en 2015 et emploie plus de 2 000 personnes. Le mois dernier, il a levé 500 millions de dollars (environ 464 millions d’euros) lors de la série «D», portant sa valorisation à 5,5 milliards de dollars (environ 5,1 milliards d’euros).

Il y a quelques jours, Revolut a lancé une carte spéciale et une application destinées aux enfants et aux jeunes de 7 à 17 ans, afin qu’ils puissent apprendre à gérer leur vie financière, comme rapporté jeudi.

Les comptes ne peuvent être créés que par un parent ou un tuteur légal qui est un utilisateur de Revolut et offrent aux mineurs des outils permettant aux jeunes d’acquérir des compétences financières.

‘Revolut Junior’ se compose d’une nouvelle application, dans laquelle les enfants peuvent vérifier leur solde et recevoir des alertes de transaction, une carte pour les mineurs et une nouvelle section dans l’application mobile Revolut pour les parents afin de gérer les dépenses de leurs enfants , transférer de l’argent, définir des alertes et contrôler les mouvements de la carte de l’enfant.

Bien que dans la première phase de lancement, «Revolut Junior» soit disponible pour les clients UK Premium et Metal, l’entité étendra ce produit à l’Espagne et au reste de l’Europe dans les mois à venir.

Tout au long de l’année, Revolut prévoit d’ajouter la possibilité de définir une allocation régulière, des tâches et des objectifs financiers, des options d’épargne, des limites de rapport et de dépenses et des orientations financières.

