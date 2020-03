Revolut lance une carte et une application pour les enfants jusqu’à 17 ans

Revolut a lancé une carte spéciale et une application destinées aux enfants et aux jeunes âgés de 7 à 17 ans, afin qu’ils puissent apprendre à gérer leur vie financière, comme indiqué jeudi.

Les comptes ne peuvent être créés que par un parent ou un tuteur légal qui est un utilisateur de Revolut et offrent aux mineurs des outils permettant aux jeunes d’acquérir des compétences financières.

‘Revolut Junior’ se compose d’une nouvelle application, dans laquelle les enfants peuvent vérifier leur solde et recevoir des alertes de transaction, une carte pour les mineurs et une nouvelle section dans l’application mobile Revolut pour les parents afin de gérer les dépenses de leurs enfants , transférer de l’argent, définir des alertes et contrôler les mouvements de la carte de l’enfant.

Bien que dans la première phase de lancement, «Revolut Junior» soit disponible pour les clients UK Premium et Metal, l’entité étendra ce produit à l’Espagne et au reste de l’Europe dans les mois à venir.

Tout au long de l’année, Revolut prévoit d’ajouter la possibilité de définir une allocation régulière, des tâches et des objectifs financiers, des options d’épargne, des limites de rapport et de dépenses et des orientations financières.

Il y a quelques jours, la plateforme financière Revolut a permis aux utilisateurs d’accéder à l’achat et à la vente d’or instantanément et en temps réel via son application.

Contrairement à la monnaie électronique, l’or n’est pas réglementé par la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni, ni protégé par la réglementation de la monnaie électronique, mais est un capital à risque.

Les clients avec un compte métal ou premium pourront obtenir une exposition à l’or, soutenue par de l’or physique, qui peut être transférée entre les utilisateurs de Revolut ou devenir instantanément des crypto-monnaies ou de la monnaie électronique pour effectuer des achats et des paiements.

Revolut propose également un service d’échange automatique, grâce auquel les utilisateurs peuvent définir le prix auquel ils souhaitent négocier l’exposition à l’or, en appliquant automatiquement le changement une fois que le prix du marché correspond au prix fixé.

La plate-forme a noté que l’incorporation de l’or en tant que ressource est «la dernière étape de Revolut vers l’élimination des barrières normalement associées aux produits financiers» et fait suite au lancement de la plate-forme de crypto-monnaie en décembre 2017 et à la négociation sans commissions en juillet 2019.

