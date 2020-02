Révolution des loyers avec une augmentation massive des unités de construction à louer en 2019

De nouvelles données publiées par la NHBC mettent en évidence une augmentation significative du volume de nouvelles unités de construction à louer construites l’année dernière.

Un peu moins de 4 800 nouvelles unités de construction à louer ont été achevées en 2019, soit un bond de 57% par rapport à 2018. Les chiffres prouvent la rapidité avec laquelle le secteur de la construction à louer et les programmes de logements abordables progressent.

Seulement 1257 appartements ont été achevés en 2015, lorsque les chiffres ont été rassemblés pour la première fois. Ce nombre a ensuite chuté l’année suivante avant de commencer à augmenter chaque année, et les chiffres de 2019 sont la plus forte augmentation à ce jour.

«Corporatisation» du secteur locatif

Un commentateur de la NHBC a déclaré: «Ces nouveaux personnages seront de la musique aux oreilles des ministres. Les gouvernements conservateurs successifs ont fait de leur mieux pour encourager la «corporatisation» du marché locatif au cours des dix dernières années, tout en réprimant les locations traditionnelles avec de nouvelles réglementations et des taxes supplémentaires pour les propriétaires locatifs. »

Les dernières recherches de NHBC ont confirmé que l’année dernière, environ 161 022 maisons ont été construites dans tous les secteurs; le chiffre le plus élevé depuis 2007 avant la crise financière. Le pourcentage de maisons construites par le secteur privé a diminué de 3% par rapport à 2018, avec 112 086 nouvelles maisons dans ce secteur.

Le nouveau ministre du Logement utilisera cette reprise positive pour confirmer l’engagement du gouvernement à augmenter le volume de construction de logements à travers le Royaume-Uni.

Changer les attitudes envers la location au Royaume-Uni

Mollie Crowley, responsable des locations chez Lurot Brand, a déclaré: «L’augmentation indique une évolution rapide de l’approche de la location au Royaume-Uni, suggérant qu’il y a un changement significatif dans la façon dont les gens perçoivent la location.

Elle a ajouté: «De plus en plus, les locataires considèrent le service non plus comme une prime mais plutôt comme un élément essentiel de l’offre.»

La demande des locataires dans le secteur locatif privé est actuellement élevée par rapport au stock disponible, selon un récent rapport de la RICS. Il a indiqué qu’au cours des trois mois se terminant en janvier, il y avait eu une augmentation régulière du nombre de locataires à la recherche d’un bien à louer, avec un changement similaire dans la direction opposée aux propriétaires avec de nouvelles inscriptions.

Le secteur de la construction à la location devrait continuer de croître et contribuer à combler cette lacune. Comme plus de personnes que jamais choisissent de louer au lieu d’acheter, les locataires d’aujourd’hui recherchent de plus en plus un logement de plus haut niveau, ce à quoi réagissent les propriétaires et les investisseurs immobiliers.

Hospots à construire à louer

Un récent rapport de Savills, qui a examiné les données de Molior, a mis en évidence un certain nombre de domaines clés au Royaume-Uni où la construction à la location a connu la plus forte croissance.

Alors que Londres abrite la plus grande concentration de ce type de construction, ce sont les régions qui ont connu la plus forte augmentation au cours des 12 derniers mois. Manchester, Birmingham, Liverpool, Leeds, Glasgow et Sheffield ont tous été signalés dans le rapport comme étant les zones avec la plus forte augmentation de la construction de logements à louer au cours de l’année écoulée.

Ces villes sont également parmi les meilleures places pour l’investissement immobilier sur le marché actuel, car les locataires et les investisseurs se tournent de plus en plus loin de Londres pour de meilleures options. Avec une plus grande accessibilité, des rendements locatifs plus élevés et une régénération majeure en cours dans ces domaines, ils devraient avoir les marchés du logement les plus performants au cours des prochaines années.

Pete Ladhams, directeur général d’Assael Architecture, spécialiste de la construction à la location, a déclaré: “L’augmentation fulgurante du build-to-rent au Royaume-Uni l’année dernière montre l’appétit pour de véritables alternatives sur le marché locatif.”

«Alors que les logements résidentiels s’orientent davantage vers les services, les immeubles locatifs offrent aux résidents bien plus qu’une simple maison. Avec une gamme d’équipements, des initiatives sociales à l’échelle du bâtiment et bénéficiant d’excellents emplacements, BTR présente ce à quoi ressemble un produit de location plus professionnel, sécurisé et de haute qualité. »

Pour en savoir plus sur les opportunités d'investissement actuelles de BuyAssociation, consultez notre page investissements ou inscrivez-vous gratuitement pour plus d'informations. Nous avons une gamme de développements de construction à la location disponibles dès maintenant.