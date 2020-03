Revue des courtiers TradeATF – TREND CRYPT

Être mis en quarantaine n’est pas une excuse pour être inactif. En fait, la meilleure façon de vaincre le coronavirus est d’essayer de continuer notre vie aussi normalement que possible. Par conséquent, nous vous invitons à continuer d’investir dans différents produits financiers, en utilisant les meilleurs courtiers disponibles sur le marché. Et pour que vous preniez une bonne décision lors de votre choix, nous vous proposons aujourd’hui une revue du courtier TradeATF.

Revue de courtier TradeATF

Faits de base sur TradeATF

nom: TradeATF

Année de fondation: 2018

Pays d’enregistrement: Belize

Dépôt minimum: 250 $

Site Web: global.tradeatf.com

Convivialité

Comparé à d’autres courtiers connus de la communauté crypto, TradeATF est une plate-forme d’investissement relativement nouvelle. Avec seulement quelques années de travail sur le marché financier, il a donc beaucoup à montrer aux investisseurs. Cependant, jusqu’à présent, ce courtier n’a pas déçu ceux qui l’utilisent régulièrement.

Il a une large gamme de contrats de différence (CFD) sur une variété de produits financiers, qui peuvent être échangés par ses utilisateurs, atteignant le nombre de 350 disponibles. Y compris, bien sûr, le Forex, les actions, les indices, les métaux précieux, les ressources naturelles et ce qui nous intéresse avant tout, les crypto-monnaies.

De plus, TradeATF fonctionne avec le principal logiciel d’investissement au monde: MetaTrader 4. Vous offrant, comme la plupart des courtiers en cryptographie, trois options pour effectuer vos investissements. Une version en ligne de la plateforme de trading connue sous le nom de WebTrader, la version téléchargeable avec MetaTrader 4, et une version pour téléphone également propulsée par MetaTrader 4.

Les traders trouveront la plateforme TradeATF assez facile à utiliser pour investir dans des produits financiers, comme nous l’avons vu dans cette revue.

Dépôts et retraits

Pour commencer à trader avec TradeATF, vous devez effectuer un dépôt équivalent à 250 $, euros ou livres sterling sur votre compte sur la plateforme, sans aucune commission. Pouvoir utiliser votre Visa ou Mastercard, ou un portefeuille numérique tel que Skrill et Neteller. Pendant que vous effectuez des retraits, vous aurez ces mêmes options, également sans frais de commission associés.

Négocier au courtier TradeATF

Afin d’offrir la meilleure expérience à ses utilisateurs, TradeATF se présente comme un courtier qui mise sur la technologie. Offrant une série de fonctionnalités assez attrayantes, telles que 0 commission pour les dépôts ou les retraits, se propage de 0,03 et 24/5 service client, car ils ne fonctionnent pas le week-end.

Cependant, nous pouvons également observer certaines lacunes au sein de sa plateforme. Comme le fait qu’il n’y a pas d’option pour créer un compte démo, avec lequel tester la plateforme et les stratégies de trading sans parier de l’argent réel. Une fonction offerte par la grande majorité des courtiers du monde entier.

Enfin, en ce qui concerne les types de comptes pour ses utilisateurs, TradeATF reste normal. Avoir trois types de comptes différents selon vos besoins et vos possibilités financières. Le perles argent avec un effet de levier maximum de 0h30, le perles d’or avec un effet de levier allant jusqu’à 1: 500 et une remise de swap de 25%, et perles de platine avec effet de levier 1: 500 et remise de swap de 50%.

Conclusions des courtiers TradeATF

Pour un commerçant, disposer d’une large gamme de produits financiers dans lesquels investir pour générer des bénéfices est toujours une caractéristique positive de tout courtier. C’est précisément la lettre principale en faveur de TradeATF.

Ainsi, si quelque chose est devenu clair après cette revue du courtier TradeATF, c’est que la stratégie que cette plateforme a suivie, et qui semble donner des résultats, est de miser sur la diversité. Maintenir des caractéristiques décentes, mais qui ne sortent pas des paramètres de la normale chez les courtiers.

Afin de gagner leurs utilisateurs, en leur offrant suffisamment de produits et de ressources pour effectuer des sessions de trading sans aucune limitation, même pendant la quarantaine.

Vous avez aimé le contenu? Partagez-le