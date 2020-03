Ricky Brabec remporte sa troisième victoire au Rallye Sonora du Mexique

Ricky Brabec a dévoilé son statut de vainqueur du Dakar avec la victoire au Sonora Rally. Le pilote Honda était inégalé en termes de rythme dans le test qui a lieu dans le désert mexicain de Sonora et a remporté sa troisième victoire au test, troisième consécutif, malgré une sanction. Avec une liste d’entrées réduite par la crise du COVID-19 et composée de près de 100% de pilotes américains, sud-américains et locaux, Brabec a une nouvelle fois démontré son énorme vitesse aux commandes de sa Honda CRF 450 Rally. Le podium du test a été complété par Skyler Howes et Bill Conger.

Brabec était de retour en action après avoir remporté son premier Dakar dans un rallye Sonora où il s’est toujours senti comme un poisson dans l’eau. Malgré avoir à affronter 1 078 kilomètres contre la montre, Ricky a réussi à donner le rythme à chacune des cinq étapes de la citation mexicaine. En fait, le pilote américain a dû surmonter une pénalité de 13 minutes il a reçu dans la première spéciale pour finir par gagner le test avec une marge de 50 secondes sur Skyler Howes. Le podium de l’épreuve a été complété par Bill Conger, bien qu’il ait terminé à 2 heures, 11 minutes et 56 secondes de Brabec.

Au terme du Sonora Rally, Ricky brabec a déclaré: “J’ai toujours hâte à ce rendez-vous au Mexique. Il s’agit du seul rallye en Amérique du Nord similaire au Dakar. Il a des pistes rapides, des montagnes, des rivières et beaucoup de désert. Cette année, l’organisation a fait le tour de nouveaux scénarios. Le premier jour, j’ai subi une pénalité qui m’a obligé à appuyer à maquiller jour après jour. Grâce à mon équipe et au Honda CRF 450 Rally, j’ai pu terminer pour la troisième fois sur le podium du Sonora Rally. Ce fut un événement incroyable et bien organisé, quelque chose de difficile dans la situation actuelle. “