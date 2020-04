Rien ne sera plus comme avant

Le Covid-19 (et les virus qui suivent) ont révélé un système de santé publique noyé et insuffisant par manque d’investissement. Nous découvrirons bientôt pourquoi les respirateurs sont absents (qui auraient pensé qu’ils seraient nécessaires), quelles nations les monopolisent et quelles sont les quelques entreprises qui les fabriquent, en faveur d’un marché sauvage des soins de santé qui fonctionne sans pitié.

L’un des pays qui a suivi à la lettre ce modèle de privatisation était les États-Unis (vous vous souvenez d’Obamacare?), Aujourd’hui l’épicentre de la pandémie. Le Royaume-Uni, l’Espagne et l’Italie n’ont pas mieux fait et des millions de travailleurs se sont soudainement réveillés dans le tiers monde, au lieu du premier.

Cette crise a prouvé que l’investissement dans la santé publique gratuite n’est pas sujet à discussion politique, car le coronavirus attaque aussi bien les membres de la royauté, les grands hommes d’affaires, les ministres et les présidents que ceux qui ne peuvent pas manquer leur travail pour apporter du pain à votre maison. Un virus très démocratique, sans aucun doute.

Il n’y a pas de premier, deuxième ou troisième emploi; il y a des emplois avec sécurité et avantages sociaux, et des emplois sans eux. Est-ce que quelqu’un se souvient d’Encarna, la brave femme de ménage publique de Badalona, ​​en Catalogne, qui est acclamée par les voisins confinés dans ses bâtiments, alors qu’elle continue de balayer les rues? Il s’avère que, grâce à l’émergence du coronavirus, des milliers de personnes sont soudainement apparues sans qui nous ne pourrions pas vivre pendant une semaine.

Nous avons également vu soudainement que les caissiers, les domestiques, les travailleurs occasionnels, les distributeurs de nourriture, les chauffeurs d’application et un large éventail de travailleurs indépendants sont indispensables à l’économie mondiale, même s’ils ne disposent que d’une assurance vie quotidienne.

