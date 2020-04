Rien ne sera plus comme avant (deuxième partie)

En période de pandémie, le seul RRS possible est celui qui permet à chacun de garder son emploi, aide ses clients, fournisseurs et alliés, et utilise sa capacité à produire du gel antibactérien au lieu de la vodka (pendant un certain temps, bien sûr).

Les entreprises qui ont compris cela passeront les prochaines années à recevoir des applaudissements, celles qui ont trop réfléchi pour prendre une décision qui le montrerait, en paieront le prix.

En quelques jours, rien qu’au Mexique, le principal homme d’affaires a investi 1 000 millions de pesos, une chaîne de vente au détail que personne ne pourrait accuser de soutenir le gouvernement actuel a fait don de 50 millions de pesos et la principale société de concession minière a livré un hôpital complet.

L’une des rares banques mexicaines a annoncé pour la première fois des facilités de paiement à ses clients, ce qui a conduit à des avis similaires de ses concurrents (par conséquent, on a perdu la pensée que l’éclairage de son gratte-ciel en appelant à rester chez lui était suffisant, jusqu’à ce que la critique du public ils l’ont lié à l’amnistie bancaire sans précédent).

L’effondrement est survenu lorsque le troisième homme le plus riche du pays a appelé ce même jour ses principaux collaborateurs pour soutenir les mesures officielles de lutte contre l’épidémie et ne pas provoquer de panique. Ce que seul le coronavirus semble accomplir.

Morale: La meilleure responsabilité sociale, comme la meilleure politique économique, est de mettre de l’argent dans la poche du plus grand nombre de familles possible. Tout le reste est du “capitalisme de copains”. Ici et, étonnamment, également en Chine.

