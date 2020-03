Ripple: arnaque pour plus d’un million de XRP

Les experts en cryptographie judiciaire de Xrplorer rapportent le vol d’une énorme quantité de Ripple. Ce serait le résultat d’une arnaque pour plus d’un million de XRP, via une fausse extension de portefeuille Ledger dans le navigateur Google Chrome.

Une grande partie du vol des jetons reste toujours dans les adresses où ils ont été envoyés. Cependant, les cybercriminels ont échangé une partie contre d’autres devises via HitBTC.

Extension de portefeuille de faux livres

La fausse extension de portefeuille Ledger a arnaqué 1,4 million de XRP pendant un mois, ce qui équivaut à environ 224 000 $. L’extension intitulée “Ledger Live” a été créée pour voler les clés privées des utilisateurs de ce portefeuille.

La fausse extension a été promue dans différentes recherches Google, trompant les utilisateurs. Qui a activé l’extension dans leurs navigateurs et partagé la clé de leurs portefeuilles.

Les criminels ont stocké ces informations dans Google Docs et ont ensuite vidé les portefeuilles des utilisateurs pour échanger les jetons via HitBTC. Selon Xrplorer, les jetons restent toujours dans les adresses transférées.

Bien qu’il existe des applications pour “Ledger Live”, le portefeuille n’a pas promu une extension Web officielle. La gestion de portefeuille n’est proposée que dans les versions de bureau et mobile.

Que dit Ripple?

La société a subi de nombreux arnaques ces derniers temps, selon les rapports d’un faux compte YouTube du PDG de Ripple, Brad Garlinghouse.

Suite à l’arnaque de plus d’un million de XRP, la société a suggéré que toute annonce soit examinée en la vérifiant sur le site Web de la société et sur les comptes officiels des médias sociaux.

«Dans de nombreux cas, la première mise en garde selon laquelle une annonce-cadeau est une arnaque est que, pour recevoir la récompense, vous devez d’abord envoyer de l’argent et / ou fournir les informations de votre compte financier personnel. Pour tout vrai tirage, les gains sont toujours gratuits et aucun argent n’est demandé à l’avance », prévient la société.

De plus, en réponse aux escroqueries et imitations XRP, Ripple a passé un contrat avec des fournisseurs externes de cybersécurité et d’intelligence numérique pour aider à signaler et à dissocier les efforts.

De plus, ils ont construit leur propre formulaire pour que les mêmes utilisateurs communiquent sur ces activités inhabituelles et suspectes.

Pour éviter la criminalité numérique, nous devons toujours recourir à des sources officielles, soupçonner quelque chose qui semble très beau pour être vrai, et faire attention aux courriels de personnes ou d’institutions que nous ne connaissons pas.

