Ripple autorise l’association Azimo et Bank Thailand

La plus ancienne banque de Thaïlande, la Siam Commercial Bank (SCB), s’est associée au service de transfert d’argent numérique Azimo pour lancer des paiements transfrontaliers de l’Europe vers la Thaïlande. De cette façon, Ripple permet l’association d’Azimo et de Bank of Thailand.

Tout ce partenariat est rendu possible grâce à RippleNet, une plate-forme qui permet à son réseau diversifié de plus de 300 institutions financières dans le monde d’offrir facilement des paiements plus rapides et moins chers à travers le monde.

Ripple en association avec Azimo

Cependant, Ripple a récemment annoncé son association avec le service européen de transfert d’argent numérique Azimo.

La société a lancé le service de liquidité à la demande (ODL) de Ripple dans le cadre de ses capacités d’expédition aux Philippines. Avec des plans pour étendre l’utilisation d’ODL dans plus de couloirs cette année.

ODL exploite l’actif numérique XRP pour faire correspondre deux pièces en quelques secondes. Veiller à ce que les paiements soient envoyés et reçus rapidement en monnaie locale des deux côtés d’une transaction.

De plus, ODL a le potentiel de réduire les coûts de liquidité jusqu’à 60% par rapport aux solutions bancaires traditionnelles, garantissant certains des taux de change les plus compétitifs disponibles.

Partenariat important pour résoudre les paiements transfrontaliers

Le partenariat Azimo marque une étape importante dans la résolution des problèmes liés aux paiements transfrontaliers lents et coûteux.

En particulier, les envois de fonds vers les pays à revenu faible et intermédiaire, où la nécessité de transactions rapides et à faible coût est une nécessité.

Selon la Banque mondiale, les Philippines sont le quatrième plus grand destinataire des envois de fonds des travailleurs migrants, avec un flux moyen d’envois de fonds de 34 milliards de dollars en 2018.

Grâce à ce partenariat, Azimo profite de l’occasion pour offrir aux expéditeurs une meilleure solution pour envoyer de l’argent dans cette région. Des liens comme ceux-ci aident à résoudre les défis des paiements mondiaux coûteux et peu fiables.

Dans le message d’aujourd’hui, il a été appris que les envois de fonds de l’Europe vers la Thaïlande s’étalaient en moyenne sur un jour ouvrable pour s’installer. Désormais, via la connexion RippleNet avec SCB, Azimo peut libérer des livres et des euros en bahts thaïlandais en moins d’une minute.

Étant donné que Ripple permet le partenariat entre Azimo et la Banque de Thaïlande, les institutions financières devraient accéder à la meilleure technologie Blockchain pour les paiements mondiaux et les capacités de paiement dans plus de 40 devises.

Les gens ne peuvent et ne doivent pas attendre des jours, voire des semaines, pour recevoir des paiements de leurs proches. RippleNet et ODL permettent aux institutions financières de traiter les paiements globaux à une vitesse sans précédent.

La technologie permet une plus grande transparence et moins de coûts

La blockchain va avoir un voyage important à l’avenir, malgré certains obstacles qu’elle pourrait rencontrer sur son chemin. Avec des solutions basées sur cette technologie, des milliers de paiements transfrontaliers sont exécutés.

Les entreprises voient donc les avantages qui peuvent découler de leur utilisation. Comme l’immuabilité ou qui permet la compensation et le règlement en temps réel des transactions, ainsi qu’une plus grande transparence et moins de coûts.

La Thaïlande lance une application de paiement

Cette année, le blog de Ripple a appris que la Siam Commercial Bank (SCB) s’était associée à Ripple pour créer une application mobile basée sur Blockchain afin d’offrir des paiements transfrontaliers instantanés à faible coût.

L’application, connue sous le nom de SCB Easy, a été présentée en décembre lors de l’événement client annuel de Ripple, Swell.

Il a également été révélé que huit des dix premiers pays utilisant les paiements mobiles se trouvent en Asie. Selon une enquête de PwC, 86% de la population en Chine utilise des applications de paiement mobile et en Thaïlande, elle atteint 67% de la population.

Alors que la main-d’œuvre et le tourisme à l’étranger continuent de croître dans la région, les gens continuent de chercher de meilleures façons d’envoyer et de recevoir des fonds par-delà les frontières.

Ripple continue de croître

L’année dernière, Ripple a pu établir de nombreux nouveaux partenariats et franchir de nombreux jalons.

Par exemple, RippleNet est devenu plus de 300 partenaires de coopération et l’entreprise emploie plus de 500 personnes dans le monde. En outre, le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, s’attend à ce que le réseau Ripple se développe davantage en 2020.

