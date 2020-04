Ripple: Comment fonctionne votre Blockchain?

Il existe certaines différences dans le monde des crypto-monnaies entre l’une et l’autre. Cela se produit également avec Blockchain. Par exemple, Bitcoin est né dans le but d’autoriser des transactions financières sans avoir besoin de s’adresser à un tiers tel qu’une banque. D’un autre côté, Ripple vend littéralement ses services aux banques et aux institutions financières.

Ainsi, les objectifs de XRP et Bitcoin ne pourraient pas être plus séparés. Bitcoin a été créé dans l’espoir de créer un tout nouveau système financier. Ripple, en créant son jeton numérique pour soutenir le transfert d’actifs, cherche à aider les systèmes financiers existants et à améliorer leurs capacités pour les transactions mondiales.

Un peu plus sur Ripple

Développé par la société de technologie américaine Ripple Blockchain Labs Inc. en 2012, Ripple Blockchain est un système de règlement brut en temps réel (RTGS), un bureau de change et un réseau de transferts de fonds.

La caractéristique la plus distinctive de Ripple Blockchain réside dans ses schémas de construction. Ce système est monté sur un protocole distribué open source. Autrement dit, il prend en charge les jetons représentant la monnaie fiduciaire, les crypto-monnaies, les produits de base et d’autres unités de valeur, tels que les miles de fidélisation et les minutes mobiles.

De plus, ce système est destiné à permettre des transactions financières mondiales sécurisées, instantanées et presque gratuites de toute taille, sans frais de transaction. Par conséquent, XRP agit à la fois comme une crypto-monnaie et comme un réseau de paiement numérique pour les transactions financières.

La Blockchain de Ripple est très utile pour les acteurs financiers et institutionnels comme les banques. Source: BTCManager

Comment fonctionne Ripple Blockchain?

Ripple Blockchain utilise un grand livre commun géré par un réseau de serveurs de validation indépendants qui comparent constamment les journaux de transactions.

Plutôt que d’utiliser le concept d’extraction de blockchain, le réseau Ripple utilise un mécanisme de consensus unique distribué sur un réseau de serveurs pour valider les transactions. En effectuant une enquête, les serveurs ou nœuds du réseau décident par consensus de la validité et de l’authenticité de la transaction.

En d’autres termes, il fonctionne dans une base de données publique partagée qui intègre un processus de consensus pour la prise de décision et la validation du serveur afin de garantir l’intégrité. De cette façon, les serveurs peuvent appartenir à n’importe qui, des banques aux utilisateurs individuels.

L’infrastructure de Ripple est conçue pour rendre les transactions plus rapides et plus pratiques pour les banques, ce qui en fait une option de crypto-monnaie plus populaire pour les grandes institutions financières.

Données supplémentaires

Le système Blockchain de Ripple, RippleNet, propose aux entreprises et aux institutions financières une série de programmes qui facilitent les paiements transfrontaliers. Parmi eux, xCurrent, xRapid et xVia.

Tout d’abord, xCurrent est un système de traitement des paiements pour les banques. De son côté, xRapid permet aux institutions financières de minimiser le coût de la liquidité tout en utilisant le XRP comme pont entre une monnaie fiduciaire et une autre. Enfin, xVia permet aux entreprises d’envoyer des paiements via RippleNet.

Ainsi, Ripple est une plate-forme technologique à but lucratif et également une crypto-monnaie (XRP), développée par Ripple Labs. Son objectif est de garantir des transactions rapides et sans entrave, donc sa Blockchain est conçue pour faciliter la réalisation de cet objectif.

