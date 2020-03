Ripple: les moments forts de la semaine

Nous avons terminé la semaine avec quelques événements autour de Ripple et les moments forts de la semaine. Nous commençons ce décompte avec votre devis actuel.

XPR: Devis en ce moment

Le prix de XRP, selon notre outil de cryptographie en ligne au moment de la rédaction de cet article, était de 0,1736 $, le prix a augmenté à 0,9% au cours des dernières 24 heures. Il a un montant en circulation de 44 milliards de pièces et un montant maximum de 100 milliards de pièces.

Plus tôt, XRP avait perdu le niveau de ce qu’il représente une baisse quotidienne de 2,83%. Il s’agit du pourcentage d’amortissement le plus élevé en un jour depuis le 22 mars.

Le faux compte PDG de Ripple fait la promotion de l’arnaque sur YouTube

Poursuivant avec Ripple et les faits saillants de la semaine, nous soulignons que la communauté XRP a récemment détecté une tentative d’arnaque dans laquelle un utilisateur anonyme a créé un compte YouTube, se faisant passer pour Brad Garlinghouse, PDG de Ripple.

La situation ne se serait pas aggravée sans le fait que son image ait été utilisée pour promouvoir un présumé largage XRP auprès de ses partisans.

Au moment de détecter la situation, le faux compte avait rassemblé plus de 270 000 abonnés et téléchargeait plusieurs interviews faites au PDG de Ripple. Dans la description de la vidéo, il a expliqué qu’un concours avait lieu, promettant des prix juteux à ceux qui osaient participer.

L’escroquerie a suivi le modèle typique des escroqueries connues dans l’écosystème: quelqu’un a créé un faux compte d’un influenceur et a publié un Airdrop présumé dans lequel une personne pourrait recevoir une quantité importante de fonds. Tant qu’ils envoient un dépôt initial à un certain portefeuille.

L’Autorité monétaire de Singapour autorise Ripple

La Singapore Monetary Authority (MAS) a publié la liste des entreprises qui ont reçu une exception en vertu de la loi sur les services de paiement. La liste des entreprises bénéficiaires est longue et comprend Ripple Labs Singapore et Binance Asia Services, entre autres grandes sociétés de paiement telles que Paypal et Google Payment.

Selon la publication du MAS, un permis spécial de six mois a été délivré à ces entreprises. Qui sont désormais autorisés à poursuivre leurs opérations.

Ces sociétés XRP doivent encore remplir les formalités administratives pour recevoir une licence envisagée. Cependant, l’exception a une période d’expiration spécifique et MAS précise que lors de la demande de licence, l’exception peut être suspendue si la demande est rejetée.

Cela pourrait entraver le processus pour une entreprise qui souhaite poursuivre ses opérations dans le pays.

Le recours collectif en matière d’ondulation continue de progresser

Un recours collectif modifié accuse le PDG de Ripple de se représenter en ligne comme un optimiste sur XRP, tout en liquidant simultanément ses avoirs personnels.

Dans une décision rendue mercredi dernier, le 26, le juge du district nord de Californie, aux États-Unis, Phyllis Hamilton, a autorisé un recours collectif intenté par les acheteurs au détail de XRP, contre la société Ripple.

Hamilton a déclaré que le procès pourrait inclure des réclamations déposées en vertu de la loi fédérale, mais a rejeté certaines réclamations déposées en vertu de la loi de l’État de Californie. Les demandeurs peuvent resoumettre de telles allégations en vertu de la loi californienne dans une modification du procès original, dans les 28 jours.

Et avec cela, met fin à notre compte des meilleures nouvelles de la semaine Ripple. Si vous souhaitez en savoir plus à ce sujet et sur d’autres crypto-monnaies, restez à l’écoute des publications de CryptoTrend.

