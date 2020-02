Risiko Banking secoue Piazza Affari, le seul point positif en Europe

Un véritable rebondissement du risque bancaire a eu lieu hier soir avec l’offre maxi d’Intesa Sanpaolo sur Ubi Banca. En détail, l’opération prévoit que Intesa offrira 17 de ses actions pour 10 actions d’Ubi Banca. Sur la base du cours de bourse officiel à la fin du 14 février 2020, l’offre intègre une prime de 27,6%.

Maxi offre d’Intesa sur Ubi

Les actions Intesa Sanpaolo proposées en contrepartie seront émises grâce à une augmentation de capital réservée aux souscripteurs de l’Offre. L’objectif de l’offre d’Intesa San Paolo est d’acquérir la totalité du capital social d’Ubi Banca et de réaliser la révocation des actions liées de la cotation de Piazza Affari.

Mais l’opération d’intégration entre Intesa Sanpaolo et Ubi Banca décidée par le PDG Carlo Messina secoue tellement l’ensemble du système bancaire italien que BPER a annoncé ce matin avoir signé un contrat avec Intesa dont il dispose, en cas de finalisation de l’offre publique d’échange volontaire totalitaire promue par Intesa Sanpaolo sur le capital social d’UBI Banque, de acquérir une unité commerciale composée d’environ 1,2 million de clients répartis dans 400/500 agences bancaires, principalement situés dans le nord de l’Italie, et par les actifs, passifs et relations juridiques qui leur sont liés.

Titres bancaires à Piazza Affari

Une opération qui place le turbo sur la Piazza Affari avec le Ftse Mib qui démarre de 1%, le seul positif en Europe Sur la liste milanaise, l’ensemble du secteur bancaire est porté par le risque bancaire qui voit les protagonistes Ubi bank, Intesa Sanpaolo et BPER.

Plus précisément Ubi bank vole actuellement à + 24,55%, dépassant le prix d’offre, tandis qu’Intesa Sanpaolo monte à + 1,65%. Bper, en revanche, est actuellement en baisse de 5,79%.

Voler aussi Banco Bpm marquant + 5,43% tout UnipolSai, qui dans cette opération complexe jouera un rôle, avec le rachat des activités d’assurance d’UBI, marque une augmentation de 0,08%.